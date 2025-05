Domenica 18 maggio passeggiata guidata “10mila passi di Salute” lungo il Lago di Cavazzo

Domenica 18 maggio , nell’ambito del progetto “FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di salute”, si terrà la passeggiata guidata lungo il Lago di Cavazzo. Il ritrovo sarà alle 9 , a Somplago di Cavazzo-Riva nord sotto l’autostrada. L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria, entro lunedì 12 maggio, tramite mail a: assistenza@comune.tolmezzo.ud.it . La passeggiata costituisce una tappa del progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di salute” (2019-2025)- che attua il Piano regionale della Prevenzione “Comunità attive”, è sostenuto dalla Regione FVG, Direzione centrale Salute e realizzato da Federsanità ANCI FVG, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche UNIUD e PromoTurismo FVG. A livello locale, l’iniziativa è organizzata insieme al Comune di Cavazzo Carnico, ad ASD “Sport&Fun” e al Dipartimento di Prevenzione ASUFC.

Il gruppo sarà guidato da istruttori laureati in Scienze motorie, coordinati da ASD “Sport&Fun” che cureranno anche la pratica di alcuni facili esercizi di attività fisica e forniranno utili indicazioni per conduttori di gruppi di cammino/Walking leader sulla base delle linee guida del prof. Stefano Lazzer, coordinatore del Corso di Laurea magistrale in Scienze Motorie, Dipartimento Medicina dell’Università di Udine.

Attualmente al progetto, avviato nel gennaio 2019, aderiscono, complessivamente ben 132 Comuni con 118 percorsi in tutta la regione. Oltre a fornire piacevoli occasioni per camminare in gruppo e scoprire le bellezze del territorio e dei suggestivi borghi, l’obiettivo è quello di promuovere e far nascere nuovi Gruppi di cammino (e valorizzare quelli esistenti), che sono invitati a segnalare le loro iniziative tramite mail al portale Invecchiamento attivo FVG https://invecchiamentoattivo.regione.fvg.it/it/

L’itinerario si sviluppa lungo il lago di Cavazzo, ai piedi del monte Festa e del monte San Simeone. Il percorso è adatto a diversi utilizzi (corsa, nordic walking, camminate di gruppo) con la possibilità – quando la stagione lo permette – di associare agli sport arresti quelli acquatici praticati sul lago come nuoto, canoa e windsurf.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul progetto e su tutti i percorsi https://federsanita.anci.fvg.it/progetti

https://www.facebook.com/FVGinMovimento10milapassidisalute