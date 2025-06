Domenica 29 giugno nel quartiere di Largo Cervignano a Pordenone si balla con le danze popolari del Gruppo Perché no

Continuano, e con grande sprint, gli eventi del progetto culturale di rigenerazione urbana “CASE GIALLE RIGENERATION” a Pordenone, promosso dalla Compagnia di Arti e Mestieri con il sostegno della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per il programma PR FESR 21-27 finanziato dall’Unione Europea e in collaborazione con “Estate a Pordenone”, iniziativa dedicata alla città Capitale italiana della Cultura 2027.

Domani 29 giugno Piazza Largo Cervignano si trasforma in una pista da ballo: arriva alle 20.00 l’Animazione di danze popolari per una serata di festa danzante a cura del folto gruppo di danze popolari Perché No, accompagnato dalle musiche di Ritmi Musicali (Giuseppe Zanotelli, Lionello Donati, Pasquale Braca, Maria Simionato).

La danza popolare è espressione delle diverse realtà culturali che nel corso del tempo si sono evolute, differenziate, stratificate. Attraverso di essa è possibile ripercorrere uno o più itinerari storico-geografici cogliendo analogie, operando confronti tra le diverse culture e creare momenti ludici coinvolgenti per il suo carattere comunicativo, comunitario, aggregante ed inclusivo della stessa danza.

La serata sarà «un viaggio nel cuore delle culture locali – spiega il gruppo Perché no originario di Montebelluna, affermato nell’area veneta – dove si possono scoprire e ballare le danze più autentiche e coinvolgenti, in particolare balcaniche, ma anche francesi, italiane e olandesi. Sarà un momento di allegria, con musica dal vivo e passi che ti faranno sentire parte di una comunità vibrante e accogliente». E aggiunge Bruna Braidotti, direttrice artistica della Compagnia di Arti e Mestieri: «la serata che dedichiamo alle danze popolari, per la nostra rassegna e insieme al Comune di Pordenone, sarà un appuntamento veramente speciale che spera di coinvolgere tutte e tutti. Le animazioni di danza popolare sono delle occasioni di divertimento, i passi della danza sono molto semplici. Il gruppo Perché no di Montebelluna ha raccolto i passi in vari paesi del mondo e ci permetterà di conoscerli. Soprattutto, l’obiettivo della serata sarà quello di insegnarli alle persone che vengono per divertirsi insieme e ballare».

Con CASE GIALLE RIGENERATION la Compagnia di Arti e Mestieri porterà avanti per tutta l’estate un ricco programma di eventi nel quartiere di Largo Cervignano. La proposta culturale della rassegna, sempre diversificata e coinvolgente, intende rigenerare e rivitalizzare il quartiere rendendo, con grande spirito di condivisione, una periferia come quella pordenonese attrattiva per tutta la città. Oltre che con questo progetto, la Compagnia di Arti e Mestieri è impegnata con la rassegna estiva Teatri fuori dai teatri, tour turistico teatrale della compagnia: prossimo appuntamento, giovedì 3 luglio presso Villa Dolfin a Porcia (ore 20.45), con il recital poetico musicale di e con Sandro Buzzatti “Dalle viscere alla metafora – Viaggio nel ‘900 dei dialetti veneti da Trieste al Cansiglio”.