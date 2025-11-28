Domenica all’Auditorium Comunale di San Vito al Tagliamento il penultimo appuntamento di San Vito Musica con “Suonala ancora, … sax!”

La stagione San Vito Musica 2025 curata dall’Accademia d’Archi Arrigoni in collaborazione con il Comune di San Vito al Tagliamento arriva al suo penultimo appuntamento domenica 30 novembre, alle ore 17 e torna all’Auditorium Comunale con “Suonala ancora, sax!”.

Protagonisti sono Gaetano Di Bacco al sassofono e l’Accademia d’archi Arrigoni diretta da Jacopo Cacco.

Un viaggio musicale emozionante che vede il sassofono solista che si fonde con l’orchestra d’archi spaziando dal romanticismo russo di Glazunov alle passioni argentine di Piazzolla. Il virtuosismo del Concerto per sassofono op. 109 alternato alle atmosfere intense e struggenti del tango, con brani iconici come Milonga del angel, Muerte del angel, Oblivion e l’incalzante Libertango. Un connubio di melodie indimenticabili e ritmi coinvolgenti. La serata si conclude con la sola orchestra impegnata nella deliziosa Simple Symphony di Benjamin Britten: pagina fantasiosa e leggera che il compositore scrisse ancora bambino e che gli valse l’avvio di una lunga fama.

Gaetano Di Bacco, sassofonista di fama internazionale, ha suonato in oltre 1500 concerti nei più prestigiosi teatri del mondo in più di 100 tournée. Fondatore del Quartetto di Sassofoni Accademia, con 40 anni di attività, vanta collaborazioni con Ennio Morricone, e suonato con B. Canino, M. Damerini e tanti altri.

Per 20 anni ha suonato all’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma e docente al Conservatorio di Pescara, ha inciso 13 CD. È membro di giuria internazionale dei concorsi per sassofono.

Formatosi (pianoforte e direzione d’orchestra) a Vicenza prima e a Firenze poi (con, tra gli altri, Donato Renzetti), Jacopo Cacco ha collaborato con l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, con l’orchestra dei Giovani Archi Veneti e con l’Ensemble Corale Ecclesia Nova esibendosi a Treviso per il Festival Organistico di Asolo Musica e a Cortina d’Ampezzo. Ha diretto pagine di Rossini e Beethoven con orchestre come Filarmonia Veneta e “La Corelli” di Ravenna) e dal 2023 coordina l’Autunno Musicale Trevigiano per conto dell’Associazione Culturale Musincantus, di cui è segretario artistico.

L’Accademia d’archi Arrigoni dal 2009 forma giovani musicisti nell’ambito della musica da camera e di quella orchestrale e ospita affermati docenti da tutto il mondo; ha ospitato nei suoi concerti Enrico Bronzi, Enrico Dindo, Natalia Gutman, Fabrizio Meloni, Dmitry Smirnov, Giovanni Sollima, Alessandro Taverna. Dal 2013 l’Accademia promuove “San Vito Musica”, stagione che esplora la storia della musica percorrendo innovativi percorsi di ricerca.

Fiore all’occhiello è il Concorso Internazionale “Piccolo Violino Magico”: destinato a giovani violinisti fino a 13 anni provenienti da ogni continente, accoglie in città decine di talentuosissimi giovani. È l’unica competizione al mondo che vede i concorrenti sempre accompagnati dall’orchestra. Il concorso è trasmesso in diretta streaming sul sito newyorkese The Violin Channel che raggiunge decine di migliaia di persone. Ha registrato diversi dischi con prime assolute per Amadeus e Brilliant Classics. Direttore artistico dell’Arrigoni è, dalle sue origini, Domenico Mason.

La rassegna si chiude il 31 dicembre, alle 18.30, all’Auditorium Comunale con il tradizionale Concerto degli Auguri (ingresso libero): una festa in musica che intreccia melodie solari e virtuosismi scintillanti, per un Capodanno all’insegna dell’eleganza e dell’emozione.

La Stagione San Vito Musica è proposta dall’Accademia d’archi Arrigoni con il sostegno del Comune di San Vito al Tagliamento, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Io Sono FVG, del Ministero della Cultura, di AIAM Associazione Italiana Attività Musicali e del CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica. Al fianco dell’Arrigoni anche i partner Ambiente Servizi, Farmacia Beggiato, MIDJ e Metalferramenta.

Programma completo su www.accademiadarchiarrigoni.it.