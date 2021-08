Domenica convegno su relitto romano Grado 2

Domenica 29 agosto alle ore 18, nella Sala Lido del Grand Hotel Astoria di Grado, si terrà l’incontro “Progetto Underwatermuse. Il patrimonio sommerso tra valorizzazione e accessibilità: il relitto Grado 2”, un’importante occasione per ascoltare gli archeologi e le istituzioni coinvolte raccontare i lavori in corso e le tante attività di ricerca e valorizzazione “in situ” del relitto di imbarcazione romana Grado 2, con il suo carico di anfore vinarie, naufragato al largo dell’isola tra il III e il II secolo a.C.

Interverranno: Simonetta Bonomi (Soprintendente SABAP-FVG), Anna Del Bianco (Direttrice generale ERPAC-FVG), Rita Auriemma (Università del Salento), Carlo Beltrame e Elisa Costa (Università Ca' Foscari Venezia), Massimo Capulli (Università di Udine), Dario Gaddi (Archeotest), Claudia Pizzinato (Informest).

Promosso dal Comune di Grado tramite il Servizio URP Turismo e con la collaborazione di ERPAC FVG, l’incontro – che sarà trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook del Comune - si svolgerà in ottemperanza alle vigenti norme sanitarie governative e regionali e per parteciparvi sarà obbligatoria la prenotazione telefonando allo 0431/898239 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 oppure inviando una mail a turismo@comunegrado.it.