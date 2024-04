Il Vespa Club Udine organizza la 16a edizione del raduno regionale Vespa “Città di Udine”. Si tratta di una manifestazione a carattere non competitivo rivolta a tutti i possessori di scooter Vespa. La partenza è prevista alle 10 e 15 da via Gemona, dopodiché i partecipanti sfileranno per varie cittadine della regione.