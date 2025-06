Domenica lo sferruzzante treno storico transfrontaliero porterà turisti da Treviso a Nova Gorica attraversando il Friuli

Per la prima volta il progetto culturale-turistico del Comune di Gorizia “ Crocevie d’Europa ” attraverserà tutta la regione partendo dal vicino Veneto con un’escursione che porterà i visitatori regionali fino a Gorizia e Nova Gorica sul Treno Storico con carrozze centoporte degli anni ’30 . In programma domenica 8 giugno un affascinante itinerario senza confini che celebra la Capitale Europea della Cultura.

Il programma dei Treni storici 2025, organizzato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia Assessorato alle Infrastrutture e Territorio, in collaborazione con Promoturismo FVG e da Società FS Treni Turistici Italiani in occasione di Go! Il 2025 si arricchisce, dunque, di questo nuovo percorso che prevede, dopo la partenza alle 07:35 da Treviso Centrale le fermate intermedie di Conegliano , Sacile (ore 08.11) , Pordenone (ore 08.23) e Udine (ore 08.58) con arrivo a Gorizia alle 09:50 e Nova Gorica alle 10:05.

A bordo del treno i passeggeri verranno suddivisi in 2 gruppi . Al loro arrivo alla Stazione di Gorizia il primo gruppo, dopo un piccolo benvenuto da parte delle istituzioni, raggiungerà a piedi al Parco della Rimembranza e poi procederà per la visita della città scoprendone il centro più antico con Borgo Castello, via Rastello, piazza Vittoria, lo splendido Duomo e la chiesa di Sant’Ignazio. Dopo la pausa pranzo, trasferimento con bus navetta alla Stazione Transalpina per andare alla scoperta del confine e della sua storia, visitando la mostra multimediale “Lasciapassare/Prepustnica” e l’iconica piazza Transalpina in comune tra Gorizia e Nova Gorica, simbolo del superamento del confine. Il primo gruppo ripartirà con il treno storico da Nova Gorica alle 17:00. Il secondo gruppo scenderà alla stazione di Nova Gorica e visiterà prima il confine e la mostra Lasciapassare/Prepustnica per poi procedere alla volta di Gorizia , visitare il suo centro e riprendere poi il treno alle 17:20 dalla Stazione di Gorizia centrale. L’escursione sarà condotta da guide turistiche autorizzate del FVG e si svolgerà in italiano.

La tariffa di andata e ritorno in treno storico è di 10 € per gli adulti , per i ragazzi fino ai 12 anni è di 5€ , mentre i bambini fino ai 4 anni non compiuti viaggiano gratis . Per tutti gli itinerari si può acquistare la sola tratta di andata o ritorno. Per prenotazioni e informazioni sul programma della giornata: tel 0481 535764 oppure 335 1084763 oppure scrivendo una mail a: info.gorizia@promoturismo.fvg.it

Biglietti in vendita attraverso tutti i canali Trenitalia: www.trenitalia.com • biglietterie e self-service di stazione • agenzie di viaggio abilitate