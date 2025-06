Domenica nel parco delle risorgive di Codroipo  appuntamento con la rassegna itinerante “ palchi nei parchi ”: in programma il concerto “italian bazar” 

Si chiamano Musica da Ripostiglio perché “da camera” sembrava loro eccessivo. Sono in quattro e danno spettacolo facendo divertire il pubblico con un repertorio a metà strada tra lo scanzonato e l’impegnato, tra l’inedito e il citato. Sarà proprio la ventennale band originaria di Grosseto la protagonista domenica 8 giugno alle 18.30 al Parco delle Risorgive di Codroipo del nuovo appuntamento del cartellone della rassegna itinerante ideate dal Servizio Foreste della Regione con la direzione artistica di Fondazione Bon, Palchi nei Parchi. Il frizzante quartetto musicale guidato da Luca Pirozzi (voce, chitarra e banjo) con Luca Giacomelli (chitarra), Raffaele Toninelli (contrabbasso) ed Emanuele Pellegrini (batteria), nel concerto dal titolo Italian Bazar combina ironia e freschezza spaziando tra canzoni originali e classici italiani in uno stile retrò che mescola swing, influenze gitane e francesi, con tocchi di classica, rock e ritmi latino-americani . Sul palco, offrono uno spettacolo coinvolgente e divertente, adatto al pubblico di tutte le età. Il gruppo vanta svariate tournée teatrali e innumerevoli collaborazioni con attori del calibro di Pierfrancesco Favino, Giorgio Tirabassi, Rocco Papaleo, Mariangela D’Abbraccio, Alessandro Haber, Giovanni Veronesi, Claudio Santamaria distinguendosi come una delle realtà più originali ed eclettiche della scena musicale italiana.

A precedere il concerto l’intervento di Federica Flapp di Arpa Fvg che parlerà di “ Segnali dal clima in Friuli Venezia Giulia”. Dalle 17.00 di domenica, sempre al Parco delle Risorgive , una Passeggiata Naturalistica a cura del Corpo Forestale mentre, prima o dopo il concerto ci sarà la possibilità di fare una cicloescursione organizzata da FIAB Medio Friuli Amici del Pedale . Per partecipare è obbligatoria la prenotazione alla mail amicidelpedalecodroipo@gmail.com entro le ore 18.00 del giorno precedente all’evento. Il concerto, organizzato in collaborazione con l’Ente Tutela Patrimonio Ittico, la FIAB e il Comune di Codroipo, in caso di maltempo si terrà al Teatro Benois De Cecco di Codroipo. Tutta la rassegna “Palchi nei Parchi” è ad ingresso gratuito , con possibile offerta per la Raccolta Fondi Green. Info: www.palchineiparchi.it e canali social della rassegna (Fondazione Luigi Bon – 0432 543049 – info@palchineiparchi.it )