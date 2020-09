Domenica prossima bioblitz le meraviglie del Tagliamento

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Questo evento è pensato per le persone che amano il fiume Tagliamento e i suoi ecosistemi. Così nella presentazione dell'evento lanciato su Facebook. "Domenica 20 settembre unisciti a noi! Si legge nell'appello Vai in Tagliamento, e prova ad identificare la natura intorno a te".

Cos'è un bioblitz?

Un bioblitz è uno sforzo congiunto tra cittadini e scienziati per registrare un'ampia varietà di specie in un luogo specifico ed in un certo periodo di tempo. I bioblitz connettono le persone all'ambiente in cui vivono e allo stesso tempo generano dati utili per la scienza e la conservazione delle specie.

Evento globale

Il 20 settembre, le persone di tutto il mondo usciranno per esplorare i propri fiumi locali insieme ad amici e familiari, ampliando così la rete di persone che si preoccupano dei fiumi. Le specie osservate verranno poi identificate e validate anche con l'aiuto della comunità globale di iNaturalist.

Come usare iNaturalist

iNaturalist è un programma che permette alle persone di condividere informazioni sulla biodiversità, per aiutarsi a vicenda a conoscere i sistemi naturali. Non preoccuparti, è facile da usare, e rende il mondo della biologia accessibile a tutti.