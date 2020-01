Domeniche d’inverno gratuite nei Musei dell’Erpac Fvg

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Anche l’Erpac – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia - aderisce al progetto “Domeniche d’inverno al Museo in Friuli Venezia Giulia”, iniziativa promossa dall'assessorato regionale alla Cultura che promuove l'apertura domenicale gratuita di oltre trenta musei della Regione fino al 29 febbraio. Di seguito le strutture museali di Erpac visitabili gratuitamente nelle domeniche di gennaio e febbraio. A Gorizia, il Museo della Grande Guerra, il Museo della Moda e delle Arti Applicate con la mostra “Vent’anni del Museo della Moda e delle Arti Applicate di Gorizia”, la Collezione Archeologica; aperti dalle 9 alle 18.30. Sempre a Gorizia, la Pinacoteca di Palazzo Attems Petzenstein, aperta dalle 10 alle 18. A Gradisca d’Isonzo, la Galleria Regionale d’Arte Contemporanea Luigi Spazzapan, con la mostra “Che bellezza! Che finura! Miela Reina + Luigi Spazzapan. Relazioni d’arte” (fino al 2 febbraio); aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Inoltre sono visitabili con ingresso gratuito la mostra “Il re, il kaiser e le oche. Una storia mai raccontata”, a Villa Manin di Passariano di Codroipo, dalle 10 alle 18.30; il Museo della Vita Contadina Diogene Penzi a San Vito al Tagliamento, dalle 10 alle 18; il Museo dell’Emigrazione a Cavasso Nuovo, dalle 15 alle 17.

Domeniche d’inverno è un’iniziativa in collaborazione con le CCIAA Venezia Giulia, Pordenone e Udine, per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale come leve per il potenziamento dell’offerta turistica e della crescita del territorio regionale.