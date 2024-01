Dominio, la guerra invisibile dei potenti contro i sudditi. Se ne discuterà a Udine giovedì prossimo

Giovedì prossimo 25 gennaio alle ore 18 nella sala Pasolini in via Gemona 92, Marco d’Eramo presenta: Dominio, la guerra invisibile dei potenti contro i sudditi. Il ruolo delle fondazioni Usa che hanno promosso il neoliberismo nel mondo, con pesanti conseguenze sull’ambient.

D’Eramo dialoga con Andrea Zannini prof. ordinario Univesrità di Udine.

In sostanza non solo ambiente ma anche risorse energetiche e minerarie, economia, potere, sviluppo o progresso, sono i temi che verranno trattati nell’evento in una discussione aperta e senza rete.