“DONI DI LUCE” rassegna organizzata dal Museo Etnografico del Friuli e dal Museo Diocesano – Gallerie del Tiepolo assieme a Molino Rosenkranz

Molino Rosenkranz partecipa alla rassegna “DONI DI LUCE” organizzata dal Museo Etnografico del Friuli e dal Museo Diocesano – Gallerie del Tiepolo proponendo nelle sale del museo udinese di via Grazzano lo spettacolo itinerante: “SSSsss…ASCOLTA!”. Il racconto diventa viaggio nella magia dell’attesa scoprendo le sale del museo Etnografico di Udine tra storie di santi, orologi, giocattoli, ghirlande e atmosfere musicali. Debutto il 13 dicembre, nel giorno di Santa Lucia! Cosa c’è di più bello e magico a Natale (a dire il vero, non solo a Natale…) se non l’attesa, la speranza che qualcosa di particolare accada, il ricordo che ci commuove e ci fa tornare fanciulli? Ascoltare, osservare, saper aspettare, scoprire, ma soprattutto immaginare sono cose importanti e sempre più rare in un mondo frenetico e “usa e getta” come il nostro. E allora, singolari personaggi (lo spirito guida del museo, un pettirosso, un gatto e un musicista) sono pronti ad accoglierci nel Museo Etnografico del Friuli, in borgo Grazzano 1 a Udine, per condurci nelle sale del museo tra santi, giocattoli, orologi, ghirlande, oggetti di un tempo, atmosfere sognanti e per farci “ascoltare e vedere” anche qualcosa di invisibile: le emozioni.

Attori in scena: Roberto Pagura, Chiara D’Agostini, Luca Maronese

Musicista: Andrea Del Favero

Regia: Roberto Pagura

Drammaturgia: Luigina Battistutta

Costumi e oggetti di scena: Molino Rosenkranz

Sartoria: Carol Mosanghini

“SSSsss…ASCOLTA!”debutta sabato 13 dicembre, proprio il giorno dedicato a Santa Lucia, una delle sante più attese e amate in Friuli e in tutta Italia. Protettrice della vista per il suo nome legato alla luce e al solstizio d’inverno, Santa Lucia è portatrice di doni ai bambini nella notte tra il 12 e il 13 dicembre. Le altre repliche sono in programma domenica 28 dicembre 2025 / venerdì 2 e domenica 4 gennaio 2026 con 3 turni al giorno: alle 11.00 alle 15.00 e alle 16.30. La performanca dura 1 ora circa.

La proposta di Molino rientra nel prezioso e luminoso progetto “DONI DI LUCE” – La Magia delle Feste al Museo Etnografico del Friuli e al Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo: una rassegna di eventi speciali promossa dai Civici Musei di Udine per celebrare il periodo più magico dell’anno all’interno di due luoghi culturali più suggestivi della città: il Museo Etnografico del Friuli e il Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo. L’iniziativa ha preso il via il 28 novembre 2025 e fino al 4 gennaio 2026 consentirà a grandi e piccini di vivere un’esperienza unica tra arte, tradizione e narrazione, con un calendario fitto di appuntamenti tra visite teatralizzate, visite guidate con laboratorio e spettacoli itineranti.

Tutto il programma della rassegna Doni di Luce, biglietti e prenotazioni (posti limitati):

https://www.civicimuseiudine.it/it/news/1713-doni-di-luce-la-magia-delle-feste-al-museo-etnografico-del-friuli-e-al-museo-diocesano-e-gallerie-del-tiepolo