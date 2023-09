‘Donne in guerra’, in val Resia in una mostra per riflettere sulla pace e sulla vita

Alle donne in guerra è dedicata la mostra d’arte che inaugurerà venerdì 22 settembre alle 18.30 a Pozzuolo del Friuli. Organizzata dal Comune di Resia, in collaborazione con la commissione Pari Opportunità e con i Comuni di Pozzuolo del Friuli e di Staranzano e l’Ecomuseo Val Resia. La collaborazione ha impegnato in particolar modo gli assessori con delega alle Pari Opportunità dei comuni coinvolti.

Al centro dell’esposizione: le donne.

“Vogliamo dare voce anche alle donne artiste delle diverse comunità che, con i loro talenti e con il linguaggio universale dell’arte hanno voluto raccontare il legame fra donne e guerra” ha detto la sindaco di Resia Anna Micelli.

Fra le opere esposte non mancano le ‘portatrici carniche’, che aiutavano i soldati nelle trincee trasportando acqua, viveri. “In ricordo – specifica Micelli – di quante hanno vissuto quei tempi. Oltre alle portatrici, segnalo un’opera significativa con il volto di una bimba terrorizzata dalla paura e una mamma che fugge con il suo neonato sognando pace e libertà”.

Una mescolanza di storie e di emozioni, dunque, che “permetteranno ai visitatori della mostra di portare a casa riflessioni su un tema amaramente attuale. L’abbiamo voluto realizzare nella nostra regione, da sempre terra di confine, che è stata anche terra di conquista e che oggi custodisce e tramanda messaggi di pace e di vita”.

La mostra sarà ospitata nella sala espositiva ‘La Palacine’ in piazza Julia 41 a Pozzuolo del Friuli. Sarà visitabile fino a domenica 8 ottobre ogni weekend, sabato e domenica, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.