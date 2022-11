Donne. Scienza. Paesi in via di sviluppo: cortometraggi dal Sud del mondo

L’Organizzazione delle donne scienziate per i paesi in via di sviluppo (OWSD), un’unità di programma dell’UNESCO che ha sede a Trieste, organizza una presentazione di brevi film girati in alcuni paesi in via di sviluppo. L’evento—dedicato a docenti e studenti universitari e di scuole secondarie, ricercatori degli istituti scientifici cittadini e regionali, e al grande pubblico—si terrà giovedì 10 novembre presso l’Hotel Savoia Excelsior Palace (Riva del Mandracchio, 4, Trieste), con inizio alle ore 16:00. L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione al seguente link: https://forms.office.com/r/FaRMxy4mhD.

Sette corti, ciascuno della durata di 5-10 minuti, presentano la storia di donne scienziate che vivono e lavorano in paesi in via di sviluppo, e raccontano di come il loro contributo stia trasformando le condizioni di vita delle rispettive comunità.

La prima parte dell’evento sarà centrata sull’Africa, con film realizzati in Benin, Malawi, Repubblica del Congo e Zimbabwe. La seconda parte, invece, si sposterà in Colombia, Giordania e Nepal, con altrettanti corti girati in loco.

Questi documentari scientifici pongono l’accento su come la ricerca scientifica possa trasformare le comunità e le economie locali, e sono unici nel loro genere: ciascuno è stato realizzato localmente, da scienziate del posto, che hanno ricevuto una formazione online da Nicole Leghissa, regista e consulente per OWSD, che vive e lavora a Trieste.

Spiega Leghissa: “Ogni scienziata o scienziato ha una storia da raccontare, ma non tutti sanno raccontarla.” Quando la pandemia da COVID-19 ha colpito il globo, Leghissa si è dovuta confrontare con l’esigenza di lavorare da casa, una sfida non da poco per chi lavora viaggiando, realizzando interviste e andando a conoscere i soggetti dei propri film di persona.

La regista, tuttavia, ha trovato una soluzione: “L’idea di trasferire la mia esperienza a registe locali in tutto il mondo è nata, dunque, in modo naturale e spontaneo. Grazie ai social network e ai cellulari smart oggi è facile condividere filmati e storie, ma non tutti sanno come si costruisce una storia bella da raccontare. Ho ritenuto di poter offrire una guida in tal senso.”

Leghissa ha così sviluppato il concetto di formazione e trasferimento di conoscenze creando un prodotto audiovisivo di “Storytelling”, con l’obiettivo di fornire a donne scienziate e a registe o registi locali gli strumenti per sviluppare prodotti audiovisivi. Durante l’evento, Leghissa spiegherà le tecniche e gli strumenti messi a punto con ciascuna delle autrici dei corti.

Fra i membri del panel che discuterà i filmati figurano: Ilaria Micheli professoressa associata di linguistica africana all’Università di Trieste; Nicoletta Romeo, direttrice artistica del Trieste Film Festival; Giovanni Ortolani, responsabile del Public Information Office di UNESCO-TWAS, l’Accademia mondiale delle scienze che ha sede a Trieste; e Loredana Casalis, responsabile del Laboratorio Nanoinnovation presso Elettra Sincrotrone. Tonya Blowers, coordinatrice di OWSD, modererà l’evento.

L’evento è organizzato in occasione della Giornata Internazionale per la Pace e lo Sviluppo, promossa dalle Nazioni Unite. Al termine, verrà servito un aperitivo a coloro che si sono registrati sul sito.

Per maggiori informazioni:

https://www.un.org/en/observances/world-science-day

OWSD

L’organizzazione delle donne scienziate per i paesi in via di sviluppo (OWSD), è stata fondata nel 1987 presso il campus del Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam, a Trieste, e rappresenta il primo forum internazionale che riunisce donne scienziate provenienti da paesi in via di sviluppo, e che mira a rafforzare il loro ruolo nei processi di sviluppo e a promuovere la loro partecipazione e rappresentazione nel mondo scientifico e tecnologico.

OWSD gestisce attività e programmi a supporto di queste donne nelle varie fasi della loro carriera, con l’obiettivo di incrementarne l’influenza e potenziarne il ruolo di leader nel loro campo scientifico o all’interno della propria organizzazione, favorendo la loro collaborazione con il mondo dell’industria, per rafforzare la dimensione innovativa delle loro ricerche e studi.

OWSD è ospitata presso l’Accademia mondiale delle scienze per il progresso scientifico nei paesi in via di sviluppo (UNESCO-TWAS), un programma dell’ UNESCO con sede a Trieste, e riceve fondi principalmente dal Canada (International Development Research Centre) e dalla Svezia (Swedish International Development Cooperation Agency). Sponsor importante per i programmi di OWSD sono la Elsevier Foundation e l’Aspen Institute, in Italia.

OWSD è da ben 35 anni ospite a Trieste e dunque beneficia delle conoscenze del Sistema Trieste in questo