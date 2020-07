Dopo il successo del debutto, in scena la seconda replica del primo drive-in teatrale in Fvg targato Anà-thema

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Dopo il debutto in prima assoluta, con decine e decine di auto disposte in fila per assistere allo spettacolo, prosegue domani, 23 luglio, con la seconda replica il viaggio del primo Drive-In teatrale della regione firmato da Anà-Thema Teatro.

Nell'arena naturale a fianco dell'agriturismo “Qui Wolf DrinDro” in via Gian Battista Tiepolo a Cassacco, alle 20.30 andrà in scena “Ricordi e canzonette”, un viaggio tra musica e parole per addentrarsi nelle atmosfere degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta, proprio quando facevano per la loro prima volta capolino i primi Drive-In statunitensi. Sul palco gli attori Luca Ferri e Luca Marchioro e le scoppiettanti “Crunchy Candies”, le “Caramelle croccanti”, sestetto composto da una sezione ritmica di chitarra (Mr. Al), contrabbasso (Mr. Matthew) e batteria (Mr. Cris) e che vede come protagoniste indiscusse le tre voci femminili di Marion, Claire e Julie, cantanti che con i loro intrecci vocali, creano particolari armonie sul tappeto musicale “offerto” loro dai tre strumentisti. “Ricordi e Canzonette” è un tuffo a ritroso nel tempo, tra atmosfere musicali degli anni ‘30 ‘40 e ‘50 con brani italiani e internazionali, arricchite dalla cornice suggestiva ed emozionante di racconti, storie e fatti dell’epoca.

Ma non è finita qui, perché chi vorrà vivere completamente l’esperienza del Drive-in consumando anche la cena in auto, potrà farlo indicando, all'atto della prenotazione, il menù prescelto tra i tre proposti. La cena sarà poi servita nelle Drive-In Bag direttamente nelle autovetture degli spettatori.

Gli spettatori saranno accompagnati a parcheggiare l'auto negli stalli riservati e da lì godersi lo spettacolo-concerto. Il tutto in completa sicurezza per quanto riguarda le normative di distanziamento interpersonale previste per il contenimento della pandemia da Covid-19.

Già in calendario la prossima replica, in programma giovedì 30 luglio con inizio sempre alle 20.30. Per assistere allo spettacolo è obbligatoria la prenotazione, indicando il numero di passeggeri che saliranno in macchina. E gli applausi a fine concerto? Si trasformeranno in “colpi” di clacson.

Per informazioni, prenotazioni e tutti i dettagli è possibile contattare la segreteria della compagnia telefonando al 3453146797, o inviando una email all’indirizzo info@anathemateatro.com.