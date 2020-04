Dopo quello di Pordenone chiude per contagio anche un reparto dell’ospedale Cattinara a Trieste

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Dopo il caso dei contagi nella Seconda Medicina dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove non dovevano esserci pazienti contagiati ma si sono registrati numerosi casi tanto da decretarne la chiusura, bollata come un caso isolato, di oggi la notizia che anche all'ospedale triestino Cattinara si è registrato un focolaio di Covid-19, nel quale risultano contagiate non meno di 19 persone, tra le quali 5 medici e 9 infermieri. Così resterà chiuso per 15 giorni il reparto di Medicina d'Urgenza. Immediate le reazioni politiche alla notizia. “C’è grande preoccupazione per l’accaduto, chiediamo di fare immediata chiarezza”. Così in una nota i vertici di tutto il centrosinistra della provincia di Trieste si esprimono in merito alla chiusura del reparto di Medicina d’Urgenza all’ospedale di Cattinara nel capoluogo giuliano. Nella nota, sottoscritta da Antonella Grim (Italia Viva), Sabrina Morena (Open Fvg), Fabiana Martini e Laura Famulari, capogruppo e segretaria provinciale Pd, si chiede alla Giunta regionale e all’assessore competente di “ricevere rassicurazioni sulla reale protezione degli operatori sanitari e della popolazione che si trova ad interagire con il personale per accedere alle cure” e di “far sapere ai cittadini come verrà portata avanti la continuità di assistenza ora che la Medicina d’Urgenza è stata chiusa”.

“Ci stringiamo agli operatori e ai loro familiari, che dovranno ora affrontare la quarantena e il Covid-19 ma -aggiungono le esponenti del centrosinistra - è al contempo nostro dovere chiedere un veloce e puntuale approfondimento delle cause che hanno introdotto il contagio in uno dei punti di maggior fragilità e importanza per l’accesso alle cure ospedaliere. Mai come in un simile frangente la trasparenza è a servizio della salute e del benessere di tutte e di tutti: ci auguriamo non venga meno”.

Ma non solo dal centrosinistra si chiedono chiarimenti, in un comunicato la senatrice Laura Stabile di Forza Italia chiede chiarezza alla Regione:

A Trieste, come si evince dai dati pubblicati quotidianamente dalla Protezione civile FVG, afferma Stabile, gli ammalati, o comunque i positivi al Covid-19, continuano ad aumentare, mentre nelle altre province della regione le persone positive al virus già da qualche giorno stanno gradualmente diminuendo. Dall’ospedale di Cattinara arrivano notizie, frammentarie e diffuse con il passaparola, ma fortemente allarmanti: un reparto di medicina interna sarebbe già stato chiuso, forse sta chiudendo la Medicina d’Urgenza, e decine di operatori sarebbero stati contagiati. Da qualche ora la notizia è stata ripresa anche da alcune testate online. Altre notizie, sempre non ufficiali, parlano di pazienti che avrebbero contratto il virus in ospedale. Questo impone grande attenzione da parte delle autorità sanitarie, perché non ci si può accontentare di spiegare il dato di Trieste con i contagi nelle case di riposo, l’età elevata della popolazione e l’agglomerazione urbana: gli ospedali sono ovunque una delle principali fonti di contagio, ed è imperativo verificare se qualcosa negli ospedali di Trieste non ha funzionato, o non sta funzionando. Solo a titolo di esempio, se confrontiamo i dati della Protezione civile FVG per due aree urbane che sono anche sedi dei due maggiori ospedali regionali, cioè i comuni di Trieste e quello di Udine, risulta che a Trieste, che ha poco più del doppio degli abitanti di Udine, ci sono stati fino a ieri 965 casi e 96 morti, mentre a Udine 140 casi e 2 morti. Si può essere così sicuri che la differenza dipenda solo dall’età più anziana (a Trieste età media 48,2, a Udine 47,1) e dalla diversa densità di strutture per anziani? E’ fondamentale che ASUGI e Regione intervengano ricercando i motivi dei contagi negli ospedali di Trieste, Cattinara in particolare, perché sembra molto probabile che non si sia riusciti a tenere nettamente separate i percorsi e le degenze Covid-19 e non, come indicato dal Ministero della Salute, che prevede anche che si riservino ai casi Covid-19 ospedali separati. Infine, un appello alla trasparenza: da diversi giorni non si conoscono più i dati regionali sugli operatori sanitari contagiati, e quelli delle singole Aziende non sono mai stati comunicati. Sarebbe senza dubbio più dignitoso per tutti se queste informazioni fossero oggetto di comunicazioni “ufficiali” delle Aziende sanitarie e della Regione, e non apprese al telefono, mediante WhatsApp, Telegram o dalla stampa.

Più diretto il consigliere regionale Walter Zalukar che parla di CRONACA DI UN CONTAGIO ANNUNCIATO

La Medicina d’urgenza chiude per contagio da questa sera, afferma Zalukar, il reparto di Medicina Clinica risulterebbe chiuso da alcuni giorni, ma di questa chiusura si sa poco, perché la trasparenza non sembra un punto di forza dell’Azienda sanitaria triestina. La Medicina d’urgenza era infetta da una settimana, ma la notizia è arrivata oggi, quando forse non si poteva più nasconderla.

E’ stato un contagio annunciato vista la scelta, per me scellerata, di mescolare reparti Covid a reparti no Covid nella stessa struttura ospedaliera, dove non sono possibili percorsi nettamente separati tra infetti e non.

Scelta incomprensibile che non ha neppure tenuto conto delle indicazioni del Ministero della Salute, che sono chiarissime e tassative nell’affermare che è “necessario identificare prioritariamente stabilimenti dedicati alla gestione esclusiva del paziente affetto da COVID- 19.”

Prescrizioni che non si sono volute seguire, eppure sembrano logiche e razionali. E Trieste presenta un’organizzazione ospedaliera ideale per un assetto organizzativo coerente con le indicazioni ministeriali, essendo articolata su due stabilimenti, Cattinara e Maggiore, quest’ultimo sottoutilizzato. Il perché, chiosa Zalukar, lo chiederò con un’interrogazione alla Giunta, ma questo è il passato e per questo verrà il tempo delle responsabilità, ma non ora, adesso bisogna rivedere urgentemente l’organizzazione, e quindi chiederò anche cosa si intenda fare per non rischiare di avere domani tutta Cattinara infetta. E chiederò se non sia giunto il tempo della trasparenza. La Medicina d’urgenza è risultata infetta una settimana, fa eppure ha continuato a ricoverare malati gravi, degenti vicini l’un l’altro, i sanitari, alcuni già infettati, hanno continuato a lavorarci dentro. E medici specialisti, infermieri, operatori dei servizi andarci forse senza sapere che andavano in posti infetti. Ecco, in un ospedale non si può rinunciare alla trasparenza e tanto più in tempo di epidemia.