Doppia passeggiata al Timavo per “Piacevolmente Carso” il 7 giugno

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Domenica 7 giugno, per “Piacevolmente Carso”, la cooperativa Curiosi di natura propone un’escursione “soft” a Duino, tra il bosco della Cernizza, il fiume Timavo e S. Giovanni in Tuba.

Per soddisfare le richieste già pervenute, eccezionalmente saranno due le uscite prenotabili: la mattina dalle 9.30 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 19.30. Con una guida naturalistica - la dott.ssa Barbara Bassi - e una turistica – la dott.ssa Rina Anna Rusconi - si passerà tra boschi, prati, cespugli di scotano, fino alle risorgive del Timavo e all’antica chiesa di San Giovanni in Tuba, in un itinerario ricco di presenze naturalistiche, storiche e con citazioni letterarie.

Ritrovo 20 minuti prima, alle ore 9.10 e 15.40, al Villaggio del Pescatore, al capolinea del bus n. 44. Uscite nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Coronavirus.

Al termine possibilità di degustazioni dai ristoratori di “Sapori del Carso”, con un buono sconto del 10%, distribuito ai partecipanti.

Altre informazioni sul sito www.curiosidinatura.it. E’ richiesta la prenotazione, alla mail curiosidinatura@gmail.com o al cellulare 340.5569374

La passeggiata proposta, con vari tratti ombreggiati, è paesaggisticamente molto varia: si passerà tra prati, con gli scotani dai frutti colorati e piumosi, panorami sul mare, e nel bosco mediterraneo con il sottobosco di pungitopo. Si raggiungerà poi il fiume Timavo, che dopo un tragitto sotterraneo esce in superficie con le sue suggestive risorgive, e dopo due chilometri sfocia in mare.

Si visiterà inoltre la Chiesa di San Giovanni in Tuba: risalente al 1483, è un raro esempio in regione di stile gotico ogivale. Fu edificata dai signori Walsee sopra una basilica paleocristiana, di cui si conservano ancora un muro e un mosaico. All'interno si conservano una lapide del XII secolo, un'iscrizione del 1113 e un piccolo lapidario.

Il percorso è quasi pianeggiante e per tutti, ma si consigliano scarpe con suola antiscivolo.

- . -

L'iniziativa ha il patrocinio di PromoTurismoFVG, A.Mo.Do. (Alleanza Mobilità Dolce), AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), Banca Etica, Ue.Coop (Unione Europea delle cooperative) ed realizzata è in collaborazione con l’URES-SDGZ (Unione Regionale Economica Slovena), “Sapori del Carso”, e i GIT (Gruppi di Iniziativa Territoriale) di Banca Etica di Trieste-Gorizia e Udine.