Doppio appuntamento con gli eventi estivi delle Città del Vino nel Comune di Torreano

Per prima la tappa de “Un calice a teatro”, la rassegna teatrale del Coordinamento delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia realizzata in collaborazione con Compagnia Teatrale El Tendon di Corno di Rosazzo, che unisce opere teatrali a degustazioni di vini regionali. Sostegno alla rassegna della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Io sono FVG e Banca 360 FVG e in collaborazione con ATF (Associazione Teatrale Friulana ). Ingresso libero.

La commedia “L’abit dal frari” della compagnia GAD Quintino Ronchi di San Daniele sarà in programma sabato 26 luglio a Torreano alle 21 nella piazza dello Scalpellino. In collaborazione con Cantina Casali Magnis, Pro Loco di Masarolis e Locanda da Menia. Al termine dello spettacolo brindisi.

Poi ecco l’appuntamento con Le Notti del Vino, l’evento enoico dell’estate con le Città del Vino del Friuli Venezia Giulia il 29 luglio nel Parco dello Scalpellino.

Inizio alle ore 19:30. Durante la serata si potranno assaporare i vini delle aziende Cossettini di Nimis, Guerra Albano, Jacuss, Valchiarò e Volpe Pasini di Torreano, La Fuea e Nadalutti di Premariacco ei Vigneti Negro di Cividale del Friuli accompagnati dalle prelibatezze dell’Azienda Biologica Capre Felici di Pulfero, la Bottega del Frico e la Gelateria Duomo di Cividale del Friuli, il Chiosco al Ponte, Salumi Luigi Vida e Locanda da Menia di Torreano, la Gastronomia/Pasticceria di Mamma Laura di Bottenicco, il ristorante Ai Nove Castelli di Faedis e dalle “sorprese” gastronomiche della ProLoco Masarolis.

Dalle ore 20:00 la serata sarà allietata da una delle band più longeve della nostra regione “the Rhythm&BluesBand”.

Biglietto disponibile: 15,00 € | 6 degustazioni (degustazioni gastronomiche e/o vini) 25,00 € | 12 degustazioni (degustazioni gastronomiche e/o vini) Per info e prenotazioni: tel. 3334356948 mail: lenottidelvino.torreano@gmail.com Locanda da Menia e Coop di Torreano Facebook: lenottidelvinotorreano Instagram: lenottidelvino_torreano.

Le Notti del Vino sono organizzate fino al 12 settembre con 36 date dalle aderenti al Coordinamento del Friuli Venezia Giulia dell’Associazione nazionale Città del Vino e godono del patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.