Doppio riconoscimento per meriti di servizio a tre operatori di Polizia Locale della Comunità di montagna della Carnia

Un encomio per meriti di servizio è stato infatti conferito dal Presidente della Comunità Ermes Antonio DE CRIGNIS e dall’assessore delegato alla Sicurezza Adelia Candotti, su proposta del Comandante della Polizia Locale Carnica Alessandro Tomat, al Commissario Capo Massimo Pascottini e agli agenti Martina Degano e Fabio Gardelli, per una specifica indagine svolta nel 2024. I tre agenti, infatti, avevano svolto un’accurata attività investigativa e preventiva riguardante episodi di degrado sociale e urbano, effettuando perquisizioni anche presso una struttura per l’accoglienza di minori stranieri di Cavazzo Carnico nella quale, tra gli altri, erano ospitati alcuni ragazzi segnalati per risse e altri reati. Gli accertamenti avevano permesso di rilevare atti persecutori e minatori perpetrati da un minore straniero nei confronti di educatrici e danneggiamenti alla struttura di accoglienza, nella quale si erano ritrovati anche degli strumenti atti ad offendere. A seguito di quanto emerso dalle investigazioni, l’autorità giudiziaria aveva disposto per il minore la custodia cautelare presso l’Istituto penale minorile di Treviso.

Per questa attività, gli agenti della Polizia Locale carnica hanno ricevuto l’encomio solenne da parte dell’Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione. La cerimonia si è tenuta a Cervignano del Friuli lo scorso 9 maggio, in occasione della manifestazione regionale “Giornata della Polizia locale”.

L’Assemblea dei Sindaci della Carnia ha voluto riconoscere non solo l’operato dei tre agenti in quanto fondamentale per il ripristino della tranquillità della comunità e presso la struttura di accoglienza, ma ringraziare l’intero Corpo di Polizia Locale carnica per l’impegno e la crescita professionale dimostrata negli ultimi anni, tale da contribuire, in sinergia con altre istituzioni e forze di polizia, alla sicurezza del territorio.