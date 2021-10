Dossier Statistico Immigrazione 2021. Giovedì la presentazione al Centro Balducci

Giovedì 28 ottobre, alle ore 10.30 presso il Centro Balducci presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2021, organizzato in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche IDOS.

Interverranno esperti del mondo sociale, istituzionale e della comunicazione, il programma sarà il seguente:

10.30: Saluto e introduzione di Pierluigi Di Piazza

a seguire: video di 8-10 minuti con presentazione dossier

11.00: presentazione dati nazionali e regionali Dossier IDOS (Paolo Attanasio)

11.30: il punto sulla rotta balcanica (William Bonapace, ricercatore IDOS)

11.50: intervento "L’ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI A TRIESTE E IN FRIULI VENEZIA GIULIA" da parte di Marzia Baso, Vice-Prefetto di Trieste, Capo-ufficio di staff dell’Area IV-tutela diritti civili, cittadinanza e immigrazione.

12.10: domande e conclusioni

Dallo scenario internazionale ed europeo ai flussi e alle presenze in Italia, dall’inserimento sociale al quadro economico e occupazionale, più di 100 autori organizzazioni attive nello studio delle migrazioni analizzano, con l’aiuto dei numeri, in particolare come la vita di autoctoni e immigrati è stata condizionata dal Covid-19 e dalla conseguente crisi sanitaria, sociale, economica e lavorativa. Un contributo prezioso è assicurato dai 21 capitoli di approfondimento dedicati a ciascuna regione e provincia autonoma d’Italia, curati da ricercatori e operatori della rete territoriale del Centro Studi IDOS. Ciascun capitolo è corredato da una tavola statistica sull’immigrazione in regione, da una pagina di infografiche e, per la prima volta, da un’innovativa scheda a cura di Cittalia - Fondazione Anci sugli enti titolari di progetti Sai (Sistema di accoglienza e integrazione) in ogni regione, con relativo numero di progetti e posti. Chiude il volume un’ampia appendice statistica, con tabelle dettagliate per territorio, aree di origine e caratteristiche della popolazione di cittadinanza straniera. In contemporanea, il Dossier sarà presentato anche in tutte le regioni e province autonome, nei luoghi e secondo modalità che saranno comunicate prossimamente sul sito di IDOS. La 31ª edizione del Dossier è sostenuta dall’Otto per Mille della Tavola Valdese e dall’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”. A queste due organizzazioni, quest’anno si uniscono altri enti nazionali (Assindatcolf, Cittalia - Fondazione Anci, Enasc, Federcolf, Inas Cisl, Oim, Patronato Acli, Uil) e regionali (diverse Università, sindacati e organizzazioni del terzo settore) che nei prossimi mesi collaboreranno con IDOS a una capillare campagna nazionale di disseminazione del Dossier attraverso decine di eventi pubblici (convegni, conferenze, seminari, giornate di studio, incontri, corsi, seminari, workshop ecc.).