Dove vanno a finire guanti e mascherine? Da Legambiente una videoconferenza sull’importanza dell’educazione ambientale

L'importanza del coinvolgimento dei cittadini nella tutela dell'ambiente sarà al centro della quinta videoconferenza organizzata dal circolo Legambiente di Pordenone, in collaborazione con Legambiente FVG, per riflettere sul futuro dopo la pandemia, nell'ottica della difesa di ambiente e della salute pubblica.

Martedì 12 maggio alle 18, in diretta Facebook, Paola Del Negro, biologa e direttrice generale dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS di Trieste, parlerà della necessità crescente di un'educazione ambientale che coinvolga la popolazione, a partire dalle scuole. Oggi si rischia infatti di fare molti passi indietro, viste le tante notizie sull'abbandono di guanti e mascherine usa e getta. Eppure nei mesi che hanno preceduto la pandemia erano stati raggiunti importanti risultati per la riduzione dell'uso della plastica monouso.

Paola Del Negro ha partecipato a oltre trenta campagne oceanografiche in Mediterraneo e a tre campagne oceanografiche in Antartide. Ha coordinato programmi di ricerca nazionali ed internazionali e ha partecipato a diversi progetti europei. Le sue attività di ricerca sono focalizzate sullo studio del funzionamento degli ecosistemi marini, con particolare attenzione a quelli costieri, di transizione e polari, con approccio interdisciplinare dedicato alla conservazione e protezione dell’ambiente, all’identificazione degli effetti degli impatti antropici e delle modificazioni climatiche sulla produzione di beni e servizi.

La video-conferenza si potrà seguire in diretta Facebook sulla pagina: LegambienteFVG: https://www.facebook.com/legambientefvg/