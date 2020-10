Dpcm: Shaurli, inutili rimpalli fra Regioni e Governo. “Aumento contagi e decessi sotto occhi di tutti”

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"L'aumento di contagi, terapie intensive e decessi sono sotto gli occhi di tutti. L’Italia ha numeri meno drammatici di altri Paesi europei ma le decisioni non possono più aspettare, e insopportabili e inutili sono attacchi e rimpalli fra Regioni e Governo. L’obiettivo è chiaro: la sera si rimane a casa per evitare nuovamente la chiusura di scuole e fabbriche. La priorità ora è aiuto e vicinanza immediata a bar, ristoranti e operatori dello spettacolo che in questi mesi hanno dimostrato, per la stragrande maggioranza, senso di responsabilità e rispetto delle regole". Lo dichiara il segretario Pd Fvg Cristiano Shaurli, a proposito del nuovo decreto anti-Covid firmato nella notte dal premier Giuseppe Conte.