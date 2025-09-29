Dramma a Gaza, forze di opposizione in Regione Fvg: si promuova riconoscimento stato di Palestina

“Domani (30 settembre), in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, sarà presentata la mozione 152, sottoscritta da tutte le forze di Opposizione, che impegna la Giunta Fedriga a promuovere concretamente un percorso per la pace in Medio Oriente, la difesa dei diritti umani, il rispetto del diritto internazionale e il riconoscimento dello Stato di Palestina”. Lo ricordano in una nota Serena Pellegrino, consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, con i colleghi Nicola Conficoni del Partito Democratico e Massimo Moretuzzo del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg. “Il testo, presentato stamattina durante una conferenza stampa – fanno sapere – in cui erano presenti i primi firmatari Pellegrino e Conficoni, oltre ai consiglieri Andrea Carli e Francesco Martines sempre del Pd, Moretuzzo, Furio Honsell di Open Sinistra Fvg e Marko Pisani per la minoranza slovena (Ssk), prende atto della drammatica situazione nella Striscia di Gaza”.

“L’azione militare del Governo israeliano ha già provocato decine di migliaia di vittime civili e una crisi umanitaria senza precedenti, a tal punto che diversi cittadini, rappresentanti delle istituzioni e giornalisti hanno preso parte alla Global Sumud Flotilla per portare aiuti alla popolazione sopravvissuta. La Commissione d’inchiesta indipendente delle Nazioni unite – commentano ancora gli esponenti delle Opposizioni – ha recentemente qualificato come genocidio le azioni compiute contro il popolo palestinese, confermando la gravità della situazione e l’urgenza di una presa di posizione da parte della comunità internazionale”. Pellegrino aggiunge: “Non possiamo rimanere in silenzio davanti a ciò che sta accadendo. Il riconoscimento dello Stato di Palestina non è solo un atto simbolico, ma un passo necessario per dare concretezza al principio di due popoli e due Stati, condizione imprescindibile per una pace giusta e duratura. La Regione Friuli Venezia Giulia deve fare la sua parte, sollecitando il Governo italiano e sostenendo percorsi di cooperazione internazionale, come il mirabile esempio della Global Sumud Flotilla”.

Sulla stessa linea Conficoni: “Il dramma in corso interpella la coscienza di tutti. L’Italia, seguendo l’esempio di numerosi Paesi europei, deve riconoscere lo Stato di Palestina e farsi promotrice di un cessate il fuoco immediato. È grave che fino ad oggi il presidente Fedriga non abbia condannato l’operato disumano del Governo Netanyahu, preferendo restare in silenzio davanti a una tragedia che non può più essere ignorata”. Sottolinea Moretuzzo: “La drammaticità della situazione in Palestina impone che le istituzioni pubbliche, a diversi livelli, prendano una posizione netta di condanna delle azioni militari del Governo israeliano. E’ importante che anche dal Friuli-Venezia Giulia arrivino parole chiare in questa direzione. Parole che purtroppo, finora, dalla Giunta regionale non sono arrivate”.

“La mozione impegna la Giunta regionale a intervenire con determinazione, chiedendo al Governo nazionale di operare in tutte le sedi internazionali per il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi israeliani e dei prigionieri politici palestinesi, a sollecitare il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina da parte dell’Italia, a promuovere una posizione comune tra le Regioni italiane a sostegno della pace e a sostenere progetti di cooperazione internazionale capaci di favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale dei territori palestinesi. Il Friuli Venezia Giulia – concludono i firmatari – ha una lunga tradizione di impegno per la pace e la solidarietà internazionale. Con questa mozione intendiamo riaffermare quei valori e unirci alla voce di chi chiede giustizia, dignità e futuro per il popolo palestinese”.