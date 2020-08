Drum Circle con Stefano Andreutti venerdì ultimo concerto di questa estate al parco di Cervignano del Friuli

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Un'estate al parco nel cuore di Cervignano Venerdì 28 agosto alle ore 21.00 al Parco Europa Unita ultimo concerto di questa estate al parco. Ingresso gratuito con prenotazione dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 tel. 3703215483 o direttamente la sera stessa al Parco o in teatro dalle ore 20.30 fino a esaurimento dei 200 posti disponibili.

Nel Drum Circle non ci sono spettatori, ma ciascuno è parte del momento creativo. Per parteciparvi non servono abilità musicali: le persone suonano ritmi creati sul momento e tutti sono parte del battito musicale.

Stefano Andreutti conduce questo coinvolgente evento ritmico, come un direttore d’orchestra. http://www.drumcirclepercussiva.it