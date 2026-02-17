“Due anni di Officine Giovani”, giovedì convegno sui risultati e le prospettive dell’hub giovanile del Comune di Udine

Si terrà giovedì 19 febbraio alle ore 10.30 in Sala Ajace, a Palazzo D’Aronco, il convegno “Due anni di Officine Giovani. Risultati raggiunti e prospettive future”, un resoconto dell’hub giovanile del Comune di Udine, i risultati emersi, i progetti partiti e portati a termine e considerazioni sul futuro delle politiche giovanili sul territorio comunale.

Il convegno, aperto dall’Assessora alle politiche Giovanili Arianna Facchini, sarà l’occasione per comunicare ufficialmente alla città i risultati emersi nei primi due anni di attività di Officine Giovani, illustrando gli esiti del percorso di co-progettazione avviato nel 2024 e il valore del modello di gestione condivisa adottato dal Comune di Udine insieme agli enti partner Cas*Aupa APS e Get Up APS. Nel corso della mattinata verranno presentate le valutazioni su questi due anni di attività, con un focus sull’andamento della partecipazione giovanile (in crescita), sulla valorizzazione del protagonismo giovanile, anche attraverso l’esperienza del collettivo Nuvola.

Officine Giovani si configura oggi come un presidio educativo, sociale e culturale stabile: uno spazio di quartiere, continuativo e riconoscibile, che contribuisce alla vita dei giovani in città attraverso relazioni, creatività e progetti generati dal basso, in una prospettiva che considera gli eventi culturali come un investimento strategico per il benessere della comunità.

“Officine Giovani è una scelta politica chiara: investire sul protagonismo delle nuove generazioni attraverso un modello di amministrazione condivisa”, dichiara l’Assessora alle Politiche giovanili Arianna Facchini. “In questi due anni abbiamo costruito un percorso fondato sulla collaborazione tra istituzione pubblica e Terzo Settore, dimostrando che la co-progettazione può generare valore pubblico, responsabilità e maggiore capacità di risposta ai bisogni reali dei giovani che vivono nei quartieri della città. Il convegno sarà un’occasione di trasparenza e confronto con la città, per raccontare il cammino fatto e delineare insieme le prospettive future”.