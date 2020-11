Due anni e sei mesi al leghista Danilo Narduzzi per “spese pazze”. Sentenza a 8 anni dall’utilizzo allegro di fondi regionali

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

L'allora capogruppo della Lega Nord Danilo Narduzzi condannato (2 anni e 6 mesi in primo grado) per l'utilizzo fondi pubblici per acquisti personali di vario tipo, dalla cena di Capodanno per 13 persone al cibo per gatti, dai cosmetici agli abiti, perchè per la bellezza non si può badare a spese soprattutto se a pagare è "Pantalone". Insomma l'inchiesta sulle "spese pazze" degli ex consiglieri regionali del Fvg ha presentato il conto anche al pordenonese Danilo Narduzzi, capogruppo della Lega Nord durante la giunta Renzo Tondo. Narduzzi, accusato di peculato e concorso in peculato come altri suoi ex colleghi di Palazzo per l'uso dei rimborsi si è visto infliggere una condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione, lex dura lex si dirà, ma in realtà la condanna di primo grado, arrivata a 8 anni dai fatti contestati c'è da scommettere verrà ridimenzionata in appello perchè statisticamente nei casi che vedono alla sbarra imputati eccellenti come Narduzzi, alla fine, la giustizia è "più uguale". Vedremo, ma intanto la sentenza di colpevolezza c'è ed è stata pronunciata nel procedimento celebrato al Tribunale di Trieste con il rito abbreviato, dal gup Massimo Tomassini. Il politico pordenonese era difeso dall'avvocato Alessandro Da Re. Come ci si ricorderà, visti i fiumi d'inchiostro usati dai giornali all'epoca, l'indagine è quella scoppiata a fine 2012 sull'onda di analoghe operazioni investigative scattate in tutta Italia, perchè il vezzo delle spese pazze non era retaggio solo friulano ma nazionale e che ha avuto come conseguenza il rafforzarsi dell'antipolitica che ha spinto, per fare un esempio, molti elettori all'astenzionismo e altri nelle braccia del "grillismo". Era stato il pm Federico Frezza, all'epoca, a focalizzarsi anche sulle attività del Consiglio regionale Fvg e su come venivano impiegati i fondi assegnati ai gruppi nel periodo 2010-2012 che, probabilmente volutamente, non vedevano precise indicazioni di spesa basandosi sul criterio del buonsenso che però, evidentemente non albergava nei palazzi della politica regionale. La Guardia di finanza iniziò un minuzioso controllo su fatture, scontrini e ricevute varie messe a rimborso e, dopo mesi, emerse che molti degli eletti nonostante lauti stipendi, utilizzavano la Regione come il proprio personale bancomat. Nel caso di Narduzzi vi fu anche il gustoso episodio dell'essere stato beccato con "le mani nella marmellata", non nel senso dell'acquisto di un vasetto del gustoso alimento, ma virtualmente per il fatto di essere stato colto dagli investigatori mentre tentava di distruggere in un tritacarte le ricevute conservate nel proprio ufficio. Il politico pordenonese fra l'altro in qualità di capogruppo, ha dovuto rispondere non solo per i propri rimborsi ma anche, in una logica di omesso controllo, per quelli dei colleghi consiglieri. Nell'elenco delle spese attribuite direttamente a Narduzzi troviamo delle vere e proprie "chicche" figurano ad esempio 45 euro l'acquisto di uno "Swatch" in un negozio a Udine (sapere l'ora è fondamentale per un politico) , 6 euro per l'ingresso allo stabilimento "Le Ginestre" (perchè negarsi del sano relax), 520 euro spesi in un ristorante di Zoppola per il veglione di Capodanno con 13 coperti (chi può sindacare su una cena di lavoro, peccato che i commensali erano amici e parenti) , 38 euro a Pordenone per cibo per gatti (la vena animalista è pratica politicamente corretta), 105 euro per l'acquisto di calzature da donna (bisogna pur poter camminare e i gusti sono gusti), 11 euro al "Caffè Stazione" di Casarsa per sigarette e accendini (contributo doveroso ai monopoli di stato) , 48 euro da "Limoni" a Trieste per la schiuma da barba e altri cosmetici ( si sa la politica "ti fa bello") , ancora 99 euro per creme e articoli regalo (un cadeau non si può negare). E poi, a Cervignano 60 euro di smalti, mascara (mancano solo le calze di seta e l'armamentario del conquistatore ci sarebbe tutto), ma scherzi a parte sono tutti acquisti che nulla hanno a che fare con l'attività di consigliere. Del resto fra le somme rimborsate a Narduzzi troviamo anche arredi, in particolare 820 euro per un mobile e altre spese d'immagine per scarpe, guanti, foulard, e abbigliamento vario, ma anche strumenti musicali, dvd e chicca perfino 29 euro in una libreria per "Cinquanta sfumature di nero" e "Cinquanta sfumature di rosso" che nonsoate i titoli possono trarre in inganno non sono dei trattati di politica. Insomma ecco che esattamente come in altre zone del Paese e non certo in nome del detto "sani, onesti e lavoratori" anche in Friuli ci si facevano rimborsare spese personali in maniera smodata non certo attribuibili all'attività politica. Del resto perchè pensare che certe abitudini si sarebbero fermate al Piave, quando in mezzo bel paese all'epoca si palesarono ricevute per mutande verdi, cene, viaggi turistici, notti in hotel con fidanzate e amanti, regalini vari, ma anche bottiglie di vino, gioielli, spese per barbieri e manicure, perfino i bolli auto e il cambio gomme per la propria auto personale. Anche se gli avvocati difensori più volte tentarono di dimostrare l'indimostrabile, quelle spese non avevano nulla a che spartire con le "spese di rappresentanza" pertinenti all'incarico istituzionale che sono ammissibili nell'attività dei consiglieri ed oggi Narduzzi ne paga le conseguenze, almeno virtualmente fino all'appello, che come si sa e spesso più indulgente. Del resto anche la Corte dei conti ha operato sconti al capogruppo LegaNord. Infatti anche se la procuratrice Tiziana Spedicato aveva individuato un danno erariale di 233.650 euro tra il 2010 e il 2012, la corte ha riconosciuto legittime alcune spese (es.: libri) e ha quantificato il danno in 172.073 euro. Cifra che è stata ulteriormente scontata del 10%. La Corte, infatti, ha riteinuto che da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale non vi era stato adeguato controllo, così almeno il 10% del danno è dunque imputabile all’Ufficio di presidenza. Alla fine Narduzzi è stato condannato (in quel caso era il 2016) a restituire 154.865 euro più rivalutazione monetaria e interessi legali e a pagare 5.933 euro di spese di giudizio. Non sappiamo se Narduzzi abbia onorato il suo debito con l'erario, speriamo solo che non abbia chiesto una comoda rateizzazione magari come quella smodata (rate in 80 anni) ottenuta nazionalmente dai suoi compagni di partito per i famosi 49 milioni.