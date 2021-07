Due bravi…

Certo che i nostri Assessori regionali, due in particolare in queste ore, si distinguono per il modo originale con cui svolgono la loro funzione e poi, in particolare, per la loro capacità di comunicare supportati soprattutto dalle pagine di Pravda friulana e di Izvestija giuliana. Uno risponde alle critiche per l’assenza nella competente Commissione consiliare durante i lavori su un provvedimento molto delicato come la proposta di legge anti-violenza, precisando, a chi non sa, che lui è impegnato in un’emergenza ( ma è stato il medico a ordinargli di fare l’assessore?). L’altro, che i nostri quotidiani ritraggono sempre sorridente, si distingue per essere concretamente dalla parte del turismo nostrano, davvero un brav’uomo. Infatti, se in pieno sviluppo della pandemia lasciò aperte le piste da sci, ora, forse pentito, propone per chi si vaccina a Tarvisio d’estate una riduzione del 50% per i biglietti degli impianti di risalita (sempre lì siamo…). Insomma, dobbiamo essere grati a questi nostri vertici istituzionali per la loro abnegazione e per la loro incredibile e mai doma fantasia. Ps: al responsabile della nostra economia regionale comunque consigliamo, sommessamente, di aumentare di una taglia vestiti e camicia. Lo slim non lo valorizza (ahi, la moda).

ZIHAL