Due fotografi friulani classificati tra i migliori al mondo

Daniele Borghello e Edgard De Bono, fotografi friulani, entrambi operanti con Morlotti Studio di Udine, si sono classificati nella TOP25 dei migliori fotografi reportagisti di matrimonio al mondo, concorso promosso dalla più che nota Wedding Photojournalist Association, che vede la partecipazione di migliaia di colleghi da ogni parte del pianeta.

Hanno totalizzato entrambi cinquantotto foto premiate: un risultato eccezionale che gli ha permesso questa prestigiosa posizione in classifica. Ricordiamo che solo tre sono gli italiani che sino sono posizionati nei primi venticinque posti.

L'amore per l'autenticità nella fotografia di matrimonio - trovare l'arte nella realtà di un matrimonio - ha portato nel 2002 alla fondazione della Wedding Photojournalist Association (WPJA). In segno di rispetto per gli utenti, i fotografi di matrimoni che vengono selezionati per l'adesione a questa associazione hanno un talento comprovato per spontaneità, originalità e una dedizione all'approccio documentaristico nella fotografia di matrimonio. Per mantenere la loro posizione nella WPJA, i fotografi membri devono rispettare i più alti standard professionali ed etici.

I migliori fotografi di matrimonio di tutto il mondo presentano le loro migliori immagini ai concorsi fotografico della WPJA. Nel corso dell’anno ci sono venti serrate sessioni: il regolamento prevede che le foto siano state scattate nell'anno corrente, non siano state manipolate o alterate e siano assolutamente autentiche e non costruite.

I giudici del concorso WPJA hanno lavorato come photoeditor nelle più’ importanti testate giornalistiche mondiali o sono fotoreporter che hanno vinto i più alti riconoscimenti del settore delle news.

LINK CLASSIFICA UFFICIALE: https://it.wpja.com/contenuto/i-migliori-fotografi