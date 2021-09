Due nuove eventi culturali imperdibili a San Giorgio di Nogaro il 12 e 19 settembre Musica e Poesia per due eventi imperdibili

Il Circolo Culturale Chiarisacco, in collaborazione con il Comune di San Giorgio di Nogaro, la Biblioteca Villa Dora, il Circolo Culturale di Nogaro e la Parrocchia di San Giorgio di Nogaro, organizza per domenica 12 settembre (Inizio ore 17.30) il reading di teatro canzone di Giulio Casale intitolato “Dante Pop - l’Inferno”. Grazie all’Associazione Complotto Adriatico, partner di questa iniziativa, il più che noto cantautore, attore e scrittore originario di Treviso presenterà sul palco di Villa Dora il suo recente lavoro, commissionato dalla Fondazione Gaber, “Dante Pop - l'Inferno”, ovvero quanto il Sommo Poeta sia presente nel panorama della canzone d’autore italiana. Il reading sarà preceduto dal progetto “Canti d’Oblio” con Riccardo Canciani (voce recitante) e Jacopo Barusso (musiche): dal paradiso dantesco agli abissi baudelairiani, passando per la sapienza greca.

Quale cornice migliore che il palco di Villa Dora con la vicina “Casa della Poesia” che al suo interno ospita l'inestimabile “Biblioteca d’Autore Luciano Morandini”?

In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno nell’annessa Sala Conferenze.

Domenica 19 settembre sarà invece la volta di “Musica nelle Corti”: la possibilità di conoscere la “periferia” del paese della bassa friulana percorrendo Via Chiarisacco e soffermandosi ad ascoltare ottima musica in due cortili della frazione.

Alle 16.00 appuntamento presso la stessa via al civico 23 (Corte dei Mason) con il giovane gruppo dei Beverly INPS e la loro rilettura di rock e pop italiano e straniero (al secolo loro sono Andrea Bidinost - chitarra, Lorenzo Baldo - batteria, Tiziano mele - tastiera, Davide Corazza - basso, Mattia Del Bianco - voce)

Alle 18.00 l’appuntamento in via della Fratta, 6 (Corte dei Milan) sarà preceduto dalla presentazione del libro “Ti ricordo”. Frammenti di un discorso a ritroso” di Fabio Turchini. La pubblicazione del volume, dedicato a Desiderio “Nesto” Gigante, storico dirigente della Cgil, P.C.I. e Anpi di San Giorgio e protagonista della vita politica del nostro territorio, è stata promossa dallo stesso Circolo culturale di Chiarisacco .

A seguire gran chiusura con la musica dei The Blues Jumpers: Orazio Perego - voce e armonica, Roberto Taverna - chitarra, Andrea Tavian - basso elettrico, Diego Flaiban - batteria.

In caso di maltempo questa giornata sarà rimandata.

“Musica nelle Corti” è realizzata in ricordo di Giorgio Del Bianco, carissimo socio del Circolo, instancabile e solare amico di tutta la comunità

Tutti gli appuntamenti saranno svolti nel rispetto della normativa anticovid: per prenotazioni telefonare al 351 8909365.