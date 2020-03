E-book, film, quotidiani e riviste tramite MLOL: basta chiedere alla biblioteca

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Le biblioteche del Sistema Bibliotecario InBiblio al quale appartiene anche la biblioteca di Cervignano del Friuli, aderiscono a MLOL, una piattaforma per il prestito on line di libri (ebook), audiolibri, film e consultazione riviste e quotidiani, 24 ore su 24, 7 giorni su 7! MLOL offre la possibilità di scaricare da casa, in qualsiasi momento e-book e audiolibri (4 al mese) film in streaming (4 al mese per utente, per 24 ore a partire dalla registrazione del prestito) e senza limiti quotidiani e periodici presenti sulla piattaforma. È sufficiente collegarsi al sito https://inbiblio.medialibrary.it/home/cover.aspx e seguire le istruzioni. Dal computer o dai dispositivi mobili, stando a casa, potrete leggere o ascoltare un libro o vedere un film, gratuitamente. Se non avete ancora richiesto le credenziali potete farlo inviando una mail a biblioteca@comune.cervignanodelfriuli.ud.it o chiamando lo 0431388540: durante l’orario nel quale solitamente la biblioteca è aperta, vi risponderemo! Se non siete iscritti vi iscriveremo a distanza chiedendovi alcuni dati. (C.I., CF, mail, cell). Seguiteci anche sulla pagina facebook https://bit.ly/2Q6Yjl6 per rimanere aggiornati anche su altre novità: #iorestoacasaeleggo con la biblioteca di Cervignano del Friuli.