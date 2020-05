E la nave non va… Il parere di Simona Liguori medico oncologo e consigliere regionale

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

E’stato annunciato l’arrivo a Trieste per la settimana prossima della nave-traghetto per anziani COVID positivi che attualmente sono ospiti in alcune case di riposo del capoluogo giuliano e che devono essere allontanati da dove risiedono proprio perché contagiati dal coronavirus. La decisione della nave-traghetto è stata comunicata ai consiglieri regionali questa settimana, martedì 5 maggio, stimolata da una interrogazione in Consiglio posta sul tema all’assessore alla sanità Riccardi da un consigliere di opposizione. Ritenendo come medico oncologo e come consigliere regionale tale soluzione di forte impatto sulla Qualità di Vita degli anziani ho provveduto a richiedere e a portare in Aula il 5 maggio il parere del Presidente Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG) Prof Raffaele Antonelli Incalzi che conclude così la disamina: “L’insieme dei problemi citati rende inopportuno l’impiego di un traghetto per questa tipologia di ospiti” (allegato)

A mezzo stampa apprendiamo che la nave-traghetto “Allegra” della GNV costruita negli anni 80 costerebbe tra noleggio e assistenza da cooperativa 1,2 milioni al mese per 54 posti subito e un altro centinaio tra un mese.

Siamo ancora in attesa di sapere su quali documentazioni, quali analisi di costi-benefici, su quali pareri tecnici e competenze si è maturata questa decisione, mai illustrata in Commissione Sanità. E il 7 maggio l’assessore alla sanità Riccardi riferisce ad una televisione locale che sarà pronta dai tecnici una “controdeduzione” al parere del Presidente SIGG.

SIGG_Parere Presidente_Trasferimento Covid19+ su traghetto (1)