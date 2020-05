E’ made in Friuli la colonnina porta dispenser igienizzante, aiuto concreto alle imprese e agli esercizi commerciali in procinto di riaprire.

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Si dice che le difficoltà aguzzano l’ingegno e, a giudicare da come si stanno muovendo le aziende friulane per far fronte all’emergenza Covid-19, deve essere proprio così.

Una riprova ulteriore arriva dalla Steeljobs srl di Campoformido, azienda da anni specializzata nella lavorazione dei metalli, che si è sentita in dovere di dare un fattivo contributo per adempiere alle nuove misure di sicurezza e prevenzione del virus, creando, per la prima volta, un proprio prodotto ad hoc.

Partendo dal presupposto che la normativa prevede che negli esercizi commerciali e nei luoghi di lavoro ci siano ben visibili i prodotti igienizzanti e, spesso, sia anche obbligatorio l’uso dei guanti monouso, lo staff tecnico Steeljobs ha studiato la colonnina porta dispenser igienizzante HygieneSteel, che vuole rappresentare un aiuto concreto a tutte le attività che sono in procinto di riaprire.

Si tratta di una colonnina realizzata in ferro verniciato in più varianti di colore, con supporto per flacone igienizzante regolabile in altezza. La colonnina, studiata in più versioni disponibili, può anche essere dispenser di guanti monouso e mascherine e, volendo, ha il cestino per gettare tali dispositivi.

“Durante le passate settimane – spiegano i responsabili della Steeljobs -, tutti abbiamo capito che la salute è il nostro bene primario. Per tornare alla tanto agognata normalità dobbiamo pensare a modificare i nostri comportamenti e seguire le regole che ci proteggeranno da eventuali nuovi contagi. In tale ottica anche il prodotto che abbiamo ideato può risultare un valido strumento che ci possa accompagnare per una ripartenza senza rischi”.

La Steeljobs srl è nata nel 2012 e attualmente occupa 30 dipendenti. La sede legale amministrativa e produttiva si trova a Campoformido e il fatturato del 2019 ha superato i 4,5 milioni di euro. L’azienda rappresenta una realtà altamente specializzata nella lavorazione dei metalli, un punto di riferimento radicato nel territorio che da molti anni si prefigge di soddisfare le più svariate esigenze della clientela. Grazie alla sua storia e all’utilizzo di una tecnologia all’avanguardia offre un servizio unico nel suo genere in grado di gestire dai pezzi singoli alle campionature, fino alla serie medio grande. La collaborazione con tecnici e ingegneri e l’interesse per le più moderne tecnologie garantiscono la creazione di prodotti unici, originali e funzionali. http://www.steeljobs.it/