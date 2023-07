E’ nato il Gruppo Giovani No Inc.(eneritore) Spilimberghese e Pedemontana

“E’ il Gruppo Giovani No Inc.(eneritore) Spilimberghese e Pedemontana che parla!” Si apre così il comunicato stampa che annuncia la nascita del nuovo sodalizio. “Per gli amici Gruppo Giovani NoInc. s legge ancora, infatti, nelle scorse settimane studenti e studentesse, fuorisede, pendolari, studenti lavoratori e lavoratori e basta si sono incontrati, durante gli eventi organizzati dal Coordinamento No Inceneritore Rifiuti Speciali Pericolosi Spilimbergo, grazie al comune interesse e impegno nel fermare questa ennesima opera nociva per il territorio. Siamo determinati a dar fondo alle nostre energie non solo per conquistare un territorio più sano ma per rendere Spilimbergo e il suo territorio un posto dove effettivamente sia desiderabile vivere. Siamo convinti che l’impegno ambientale non possa che accompagnarsi con quello civile e proprio per questo vogliamo essere il catalizzatore per avvicinare a questa lotta tutte quelle persone appartenenti alle generazioni più recenti, che difficilmente si sentono partecipi di questi processi. Non ci basta vivere in un territorio che ci permette di essere in Salute; vogliamo avere la possibilità di formarci e crescere in un ambiente stimolante e accogliente. Un luogo che non ci obblighi ad emigrare per trovare il lavoro o il percorso di studi che vorremmo. Un punto da cui si parte per scoprire il mondo ma dove vogliamo tornare e costruire. Per fare solo un esempio, una città che abbia uno spazio da adibire come aula studio, un punto di riferimento dove si possano conoscere persone ed attività nuove creando rapporti di socialità non legati a dinamiche di consumo. Un tetto sopra la testa per organizzare eventi, presentazioni di libri ed autoformazioni. Una realtà autogestita dai giovani che lo attraversano. Per questo siamo alla ricerca di un luogo che possa essere tutto questo. Per ora grazie alla generosità di un privato ci stiamo riunendo in un ambiente confortevole poco distante dal centro di Spilimbergo. Chiaramente si tratta di una soluzione temporanea e proprio per questa ragione oggi abbiamo inoltrato una richiesta formale al Comune di Spilimbergo per ridare vita ad uno delle decine di spazi comunali vuoti, come le moltissime stanze in Corte Europa”. Per informazioni pagina FB Giovani NoInc. o mail: GiovaniNoInc@gmail.com