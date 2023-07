È stato inaugurato l’Urban Garden di Udine: un ciclo di incontri con giochi e attività nell’orto per i ragazzi

Fino al 31 agosto è possibile partecipare all’Urban Garden, un ciclo di incontri, dedicati alle ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni, presso gli orti urbani di via Dino Basaldella. Gli incontri si terranno nelle giornate di giovedì 27 luglio, 3, 10, 24 e 31 agosto.

Si tratta di un percorso formativo riservato agli iscritti del Punto Incontro Giovani, dedicato ad attività culturali, artistiche, di giardinaggio e cura dell’orto. Nasce grazie alla collaborazione tra il PIG e l’ufficio Progetti Europei del Comune di Udine.

L’obiettivo dell’iniziativa è creare percorsi di cittadinanza attiva e occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell’ambiente urbano, sensibilizzando i ragazzi e le ragazze sull’esigenza di salvaguardare e riqualificare il verde nel territorio comunale.

La squadra del Punto Incontro Giovani è soddisfatta di “aver costruito, assieme ai responsabili degli Orti Urbani, un’iniziativa per i ragazzi del quartiere Aurora e della città di Udine. Si configura come un’opportunità di contatto non solo con la natura ma con molti stimoli dal mondo delle arti visive. Urban Garden” – concludono – “è una reale possibilità per i giovani di dare un significato nuovo agli spazi del quartiere in cui vivono e di intraprendere uno scambio reciproco con la comunità adulta del quartiere”.

L’Assessora alle Politiche giovanili Arianna Facchini sostiene che “la realizzazione di un altro progetto del PIG nel quartiere Aurora stimolerà la partecipazione giovanile e offrirà occasioni di socializzazione ai ragazzi, tramite attività ludiche e artistiche dall’alto valore educativo, valorizzando l’orto urbano e il contesto che lo ospita”.

L’Assessora all’Ambiente e agli Orti urbani Eleonora Meloni evidenzia che “gli orti urbani udinesi hanno un ruolo di aggregatori ‘verdi’ a scala di quartiere per la valorizzazione dell’ambiente cittadino, e per la tutela della salute e della qualità della vita, in applicazione dei 17 obiettivi di sostenibilità definiti dall’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile.

Gli orti sono intesi come nuovi spazi pubblici per rivitalizzare i luoghi, rafforzare la partecipazione e dare una risposta sempre più efficace ai bisogni della collettività e alle priorità del governo del territorio nel quadro del Green new deal”.

L’iniziativa rientra nel servizio comunale “Il PIG si fa in 4: minori, giovani, famiglie, scuola”, che consiste in un insieme di attività e di servizi di tipo educativo e ricreativo, rivolti a preadolescenti, adolescenti e giovani (8-21 anni) residenti in città.

Il ritrovo per gli incontri è previsto per le ore 16.00 al Punto incontro Giovani, in viale Forze Armate 4/6 a Udine e l’attività vera e propria prenderà il via alle ore 16.30 presso gli Orti Urbani in via Dino Basaldella.