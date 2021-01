Ecarry di Green-G rivoluzionario veicolo commerciale elettrico ottiene l’omologazione per la categoria N1 ed è il primo in Europa

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

ecarry, il rivoluzionario veicolo commerciale elettrico firmato Green-G Electric Vehicles, arriva finalmente sul mercato della mobilità sostenibile dopo aver superato brillantemente i test previsti per ottenere il certificato di omologazione europea in categoria N1 ed è quindi il primo veicolo commerciale in Europa ad aver ottenuto l’omologazione full electric in categoria N1 fino a 80 km/h per allestimenti, che certifica i veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate.

Risultato dell’impegno del team di specialisti del reparto R&D di Green-G Electric Vehicles - la nuova divisione aziendale del Gruppo Goriziane SpA, punto di riferimento internazionale nel settore della difesa, oil&gas, navale e ferroviario – ecarry è stato sviluppato in collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia, analizzando i percorsi eseguiti nelle città italiane, determinando i modelli energetici in tutte le possibili missioni operative giornaliere.

Ecco quindi che ecarry, mezzo full electric risponde appieno ai reali bisogni di società di servizi, enti pubblici o vettori che necessitano di un mezzo agile, veloce, potente e dalle dimensioni ridotte per percorrere itinerari pianificati, ripetitivi, costanti e caratterizzati da numerosi start&stop. Prestazioni e velocità di gran lunga superiori agli standard, omologato full electric in categoria N1 fino a 80 km/h per allestimenti, riduce a zero le emissioni di CO2, così come i costi operativi e chilometrici.

Sostenibilità ambientale ma anche alta tecnologia: ecarry risponde ai criteri dell’Industria 4.0 grazie alla tecnologia integrata, dialoga con l’operatore e permette il controllo da remoto in tempo reale di ogni attività. Un vantaggio che rappresenta una grande opportunità per le aziende che così possono accedere a molteplici benefici fiscali, come il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali e per attività di Ricerca e Sviluppo.

www.green-g.it

Chi è Green-G Electric Vehicles

Green-G è la nuova business unit di Goriziane E&C SpA, da settant’anni punto di riferimento internazionale nella progettazione di sistemi di ingegneria avanzata per il settore della difesa, oil&gas, navale e ferroviario. Una realtà nata nel 2019 con sede a Villesse (GO), focalizzata sul tema della reale sostenibilità ambientale applicata allo sviluppo di impianti e di veicoli commerciali elettrici di medie dimensioni.

www.goriziane.it