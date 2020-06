Ecco i vincitori di NATURE inPhoto 2020. Premiate anche le immagini che hanno partecipato a “Boschi, fiume, laguna”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Mario Cea Sanchez, fotografo professionista spagnolo, è il vincitore assoluto del concorso fotografico NATURE inPhoto 2020. Con una cerimonia online moderata da Gabriele Gobbo (FVG Tech), che ha curato anche la diretta, Glauco Vicario, ideatore del concorso e responsabile delle Riserve Naturali di Marano, Sandro Martingano, consigliere di Marano Lagunare, i giurati Roberto Zaffi e Luciano Piazza, hanno annunciato la classifica finale del concorso internazionale di fotografia naturalistica, che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre cento fotografi, fra friulani, italiani ed europei.

Dopo i saluti del sindaco di Muzzana del Turgnano Erica Zoratti, del sindaco Mauro Popesso e del vicensindaco Sandro Ceccherini di Marano Lagunare, è stata svelata la classifica finale delle tre categorie in concorso:

PAESAGGIO - LANDSCAPE

1 classificato Caccia Stefano Rhododendron

2 classificato Zanetti Mirko Passaggio di gnu

3 classificato Maiero Paolo Gabriele Drangamir

POPOLO ALATO – WINDGET PEOPLE

1 classificato Rodriguez Jose Luis For a better World

2 classificato Artnak Marjan Warm Autumn

3 classificato Fabbri Marco Scie nella notte

WILDLIFE

1 classificato Lonati Matteo Very fast

2 classificato Cossettini Valentino Piccola famiglia

3 classificato Apuleo Mauro Ghost

Vincitore assoluto

Cea Sanchez Mario Firefox

Svelati anche due Premi Speciali:

Miglior Paesaggio Montano Cimini Michele con Laghi dei Piani e Miglior Paesaggio Lagunare Ribeiro Silva con Carrasqueira.

Ricordiamo che il vincitore assoluto si è aggiudicato € 1.000,00 di premio e le tre categorie rispettivamente € 500,00 (1° classificato), € 300,00 (2° classificato), € 200,00 (3° classificato).

Per chi volesse scoprire i segreti delle immagini vincitrici, sul canale Facebook del concorso https://www.facebook.com/NatureInPhotoCF/ sono sempre disponibili delle brevi interviste a tutti i finalisti.

Premiate anche le tre migliori fotografie del concorso fotografico territoriale "Boschi, fiume, laguna”, tutto dedicato allo straordinario territorio che si specchia fra la laguna di Marano Lagunare ed i Boschi di Muzzana del Turgnano:

1 Classificato Gardonio Roberto Marano su Tela

2 Classificato De Lorenzi Jessica Funghetto

3 Classificato Sergio Vaccher Marano Lagunare

Nei prossimi giorni verrà annunciata anche l’inaugurazione della mostra fotografica con le cinquanta migliori opere ricevute, che verrà allestita presso l’ex Pescheria di Marano Lagunare, ma che vedrà anche una versione virtuale, da poter visitare online. Nell’occasione sarà presentato anche il catalogo ufficiale.

Mario Cea

"LA MAGIA DELLA LUCE"

FIREFOX

Di tutte le discipline che la fotografia comprende, ce ne sono due che hanno sempre attirato la mia attenzione molto più delle altre e queste sono la fotografia naturalistica e notturna.

Sono due modalità molto impegnative e abbastanza diverse l'una dall'altra, quindi entrambe richiedono un pò di pratica per iniziare ad ottenere dei risultati.

La maggior parte delle volte che mi dedico alla fotografia cerco proprio di unire queste due tipologie, cercando di creare immagini che nella maggior parte dei casi sfuggono all'occhio umano, fotografie che grazie alla luce possiamo plasmare nei nostri sensori e che altrimenti sarebbero impossibili da contemplare.

Lavoro sempre con la fauna selvatica. Per me una delle grandi soddisfazioni della fotografia naturalistica è lavorare con le specie che intendo fotografare, cercando di imparare da loro esse tutto il possibile, osservandone i comportamenti quotidiani, il modo di nutrirsi, gli habitat preferiti, insomma lungo ed un esaustivo lavoro sul campo che alla fine ci consente più facilmente di ottenere i risultati che ci siamo prefissi nel momento della sessione fotografica.

Cerco sempre di dare alle mie immagini un tocco artistico, provando per esempio a fotografare gli animali insieme a cieli stellati, alla Via Lattea, alla Luna o combinando diversi tipi di luce per ottenere immagini sorprendenti già pronte nella fotocamera stessa, cercando di utilizzare il software di editing solo per sviluppare l'immagine e regolarla leggermente.

Attualmente collaboro con Canon Spagna come Canon Pro Master e sono un ambasciatore per i prodotti di importazione Foto Técnica.

FireFox è l'immagine di una volpe che salta in uno stagno nel bel mezzo della notte ed è creata usando una combinazione di luce continua e luce flash. Con la luce continua è possibile catturare la scia che l'animale lascia nel suo salto e proprio alla fine di questo salto è necessario congelare il movimento illuminando la scena grazie a diverse unità flash.

Ho dovuto anche aspettare un giorno senza nessun tipo di vento, per ottenere un riflesso quasi perfetto dell'animale.

Il risultato è questa immagine che stavo cercando da molto tempo e che mi ricorda molto il logo del famoso browser Web Firefox.