Ecomuseo Val del Lago di Bordano: Domenica 2 luglio nel Centro visite concerto tra jazz ed elettronica

Per la rassegna “Estensioni – Jazz Club Diffuso” proseguono gli appuntamenti assieme ad “Eco&Notes” e Farfalle Nella Testa.

Estensioni Jazz Club Diffuso, sostenuta dal Ministero della Cultura e realizzata dal 2021 in più regioni italiane, in versione Eco&Notes prosegue con tre gustosi appuntamenti nel Centro Visite dell’Ecomuseo Val del Lago nella stupenda cornice ambientale del Lago dei 3 Comuni (o di Cavazzo) gestito da Farfalle Nella Testa: in programma domenica 2 luglio alle ore 11.30 il duo Filaments of Existence, nato nel 2017 a Trieste con l’intento di espandere le possibilità del suono acustico della batteria di Camilla Collet e del sax tenore di Giorgio Giacobbi, arricchendolo con sequencer e live electronics.

Proseguirà poi domenica 13 agosto con un appuntamento di Jazz Trick, idea di jazz con l’utilizzo dei nuovi software Ableton, di Walter Wattabass Sguazzin che incontra Duranti, artista dal suono internazionale, per concludersi domenica 27 agosto con l’esibizione di Francesco Moneti, violinista e polistrumentista dei Modena City Ramblers e della Casa Del Vento: l’occasione la presentazione di Cosmic Rambler il suo album di debutto, all’insegna della contaminazione tra sonorità folk, world music, rock ed elettronica.

Eco&Notes, progetto – format di Slou e Farfalle Nella Testa – due cooperative friulane che si occupano di turismo, eventi, divulgazione naturalistica e culturale e valorizzazione di territori marginali – è stato inaugurato l’11 giugno scorso nella splendida cornice della Casa delle Farfalle di Bordano con Donpasta (al secolo Daniele De Michele) ovvero un deejay, economista, appassionato di gastronomia, considerato dal New York Times uno dei più inventivi attivisti del cibo, con il suo evento Jazz & Food Sound System. Il progetto (che toccherà anche Venzone, Resia, San Giovanni d’Antro, Camino al Tagliamento, Marano Lagunare, …) aveva visto però già un’anteprima il 29 aprile scorso in occasione dell’International Jazz Day nell’incantevole Giardino Botanico di Ruggero Bosco a Santa Marizza di Varmo (Il Paese degli Scrittori) con il concerto di Gianni Massarutto e Paolo Corsini per la presentazione del disco “Call Me, Baby”. Il 24 giugno è stato protagonista in Val Resia, presso il Centro – visite con foresteria La Tana di Lìschiazze in apertura della stagione con l’evento “Delle Acque, delle Erbe e dei Fuochi della Notte di san Giovanni”. A condurre è stato Federico Orso, drammaturgo ed etnologo friulano, uno degli ultimi vecchi “contastorie” della tradizione mitteleuropea, e Massimo Silverio, giovane cantautore carnico, voce emergente a livello a livello europeo per la sua rilettura riflessiva ed innovativa di lingue e culture in musica.