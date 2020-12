Economia circolare, alternativa possibile o scelta obbligata per le imprese?

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

L'economia circolare è una possibilità alternativa o l'unica via oggi percorribile per lo sviluppo d'impresa? Sarà questo il tema al centro del webinar che le Camere di Commercio della Venezia Giulia e Pordenone-Udine promuovono per venerdì 11 dicembre alle 10, con link dedicato che sarà inviato il giorno prima a chi si iscriverà gratuitamente. Il webinar è organizzato in collaborazione con la Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia dell’Albo nazionale Gestori Ambientali ed Ecocerved scarl, nell’ambito di un progetto proposto da Unioncamere nazionale: si tratta dell'evento conclusivo del progetto sulla promozione della conoscenza dell'economia circolare tra le pmi del territorio, realizzato nel corso del 2020.

Lo short link per le informazioni e per iscriversi: https://bit.ly/EcoCircolareVg-Pn-Ud.

Interverranno Manuela Medoro e Marco Botteri di Ecocerved e Filippo Corsini della Scuola Superiore di Studi Universitari Sant'Anna di Pisa, Matilde Cecchi di Area Science Park, Stellio Vatta di Arpa Fvg, Maria Mazzurco di AcegasApsAmga. Interverranno anche Nadia Vedova per il Progetto Europeo City Circle, la giurista ambientale Gloria Nadin e saranno presentate le esperienze imprenditoriali di Braida srl e Candoni sas. Chiuderà i lavori Pierluigi Medeot, segretario generale della Cciaa Vg, mentre apriranno i due presidenti Antonio Paoletti e Giovanni Da Pozzo. Modera Cristiana Vittigli, Camera di Commercio Venezia Giulia.

Economia Circolare programma 11-12-20