Economia: Conti (Pd), Fvg non “continua a crescere”. “Sprecati anni di opportunità e miliardi di euro”

“La realtà si impone alla narrazione propagandistica e allo spensierato ottimismo della destra al potere. Qualcuno avvisi l’assessore Bini che le cose non vanno bene, poi vedrà lui se informare il presidente Fedriga che il Friuli Venezia Giulia non ‘continua a crescere’ e che certi slogan suonano derisione. Siamo a rischio declino e non abbiamo contromisure”. Lo afferma la segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti, commentando l’aggiornamento congiunturale sull’economia del Fvg, presentato oggi nella sede di Trieste dalla Banca d’Italia.

“La regione arranca, il credito rallenta per famiglie e imprese – affonda ancora la Conti – lo sviluppo non si vede, la manifattura storicamente trainante è ai box. Anche il calo dei volumi del porto di Trieste è un indicatore della salute economica globale. Sono stati sprecati – è l’accusa di Conti – anni di opportunità e miliardi di euro”.

“Dopo sei anni di ‘siamo i migliori’, finanziarie miliardarie, pioggia di bonus e contributi”, la segretaria dem sottolinea che “facciamo meno del PIL italiano”.

“Bankitalia non deve affrontare le elezioni europee e i dati – aggiunge la segretaria dem – li fornisce come sono. Anche il presidente di Confindustria Bonomi ha dato oggi una netta valutazione della manovra finanziaria del governo Meloni. Nessuna sorpresa, accade quello che stiamo ripetendo da mesi senza essere ascoltati: la Giunta ne prenda atto e apra un confronto con le energie vive della Regione, prima che sia troppo tardi”, conclude.