Economia, Liva PD: contro calo consumi non basta propaganda

“La diminuzione dei consumi, il calo dei traffici portuali e del flusso delle merci, la riduzione di domanda globale per molti prodotti ci riportano con i piedi per terra: non è andato tutto bene e non è finita. Non basteranno gli spot e la propaganda di Fedriga”. Lo afferma il responsabile Economia del Pd Fvg Renzo Liva, in una nota di analisi diffusa dopo che l'Osservatorio consumi di mercato Confimprese ha reso noto che il Friuli Venezia Giulia è la quinta regione italiana con il maggior calo degli acquisti a settembre con un - 17% rispetto allo stesso mese del 2019.

Per Liva “in momenti così duri un presidente dovrebbe tenere insieme, coinvolgere, unire la Regione e le energie per rispondere ai problemi. Per non toccare equilibri e per non aprirsi al confronto anche con le opposizioni, accumula ritardi, con i provvedimenti per l’economia e le imprese continuamente e incredibilmente rinviati”.

Riferendosi agli interventi sull'Irap, Liva denuncia che “Fedriga non fornisce informazioni e dati verificabili sull’impatto reale di alcuni benefici fiscali generalizzati, mentre la crisi e la limitatezza delle risorse imporrebbe a tutti i livelli rigidi criteri di priorità e trasparenza nella distribuzione dei sostegni”.

“La legislatura arriva ormai al giro di boa – aggiunge Liva - senza risultati apprezzabili sul piano delle realizzazioni e delle riforme. Fedriga ha piegato al grigiore della decadenza lo spirito innovativo ed autonomistico del Fvg”.