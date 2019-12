Economia: Liva PD, porte girevoli a Mediocredito Fvg. “Metodi Lega nel far nomine non cambiano”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Il repentino cambio della guardia alla testa di Mediocredito Fvg non può passare sotto silenzio come un normale episodio nella vita della banca. Quando si assume una carica come quella di presidente, si conoscono bene i carichi di lavoro. E allora queste porte girevoli all'ingresso di Mediocredito suscitano più di un interrogativo". Lo afferma il responsabile Economia del Pd Fvg Renzo Liva, commentando l'elezione di Edgardo Fattor a presidente di Mediocredito Fvg, da parte dell'assemblea dei soci.

Riferendosi alle dimissioni del presidente uscente, l'esponente dem osserva che "se ne va un docente universitario esperto in diritto della navigazione, molto meno in banca e finanza, e dopo pochi mesi dal suo insediamento in Mediocredito Fvg, arriva a dargli il cambio un onesto commercialista di Cervignano. Dalla sanità alla finanza i metodi della Lega nel fare le nomine non cambiano. Cambia l'atteggiamento dei 5Stelle, per i quali forse non c'è più lo stesso gusto a occuparsi della banca, da quando non governa il Pd".

A Liva "appare bizzarro che il presidente di una banca se vada per problemi nel conciliare i suoi impegni accademici con i doveri della carica. Forse quando ha accettato non sapeva quale sarebbe stato il suo lavoro, o forse c'è dell'altro".

"Non lo sapremo e poco importa dato che - indica Liva - poco cambia. D'altronde, per far posto a 'uno dei loro', Fedriga e la Zilli decisero di estromettere il precedente presidente di MC che era stato l'artefice 'interno' della soluzione Iccrea. Forse, nell'interesse del sistema economico regionale, meritava di poter consolidare l'operazione di fusione appena partita che ha consentito di salvare MC e dare all'istituto una prospettiva industriale. Invece, via perché nominato dal centrosinistra".

"Al suo arrivo il dr. Fattor ci informa che c'è crisi e bisogna andar cauti: finalmente - conclude Liva -Mediocredito ha la sua mission".