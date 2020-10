Economia: Pd Fvg, legge SviluppoImpresa è araba fenice

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“L'assessore al commercio l'abbiamo, adesso Fedriga nomini qualcuno che si occupi del resto dell'economia: dell'industria e delle crisi industriali, degli investimenti e dell'innovazione, della transizione verde e di impresa 4.0”. E' il commento del responsabile Economia del Pd Fvg Renzo Liva all'annuncio dell'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, sulla ripresa “a breve” dell'iter della legge Sviluppoimpresa.

“Quella che doveva essere la legge cardine per la ripresa dell'economia in Friuli Venezia Giulia – evidenzia Liva - è ormai l'araba fenice di casa nostra o piuttosto un piacevole argomento di conversazione che, quando vedrà la luce, forse non farà in tempo a dispiegare i suoi effetti nemmeno entro il prossimo anno. Fa paura il nulla che sta uscendo dalla Giunta Fedriga in questi tempi drammatici”.