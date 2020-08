Economia: Pd Fvg polemizza con Confindustria Udine: dica priorità per Recovery Fund

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"È il momento che Confindustria dica con precisione quali sono le proposte concrete sotto i titoli generici del Recovery Fund. Ormai non c'è molto tempo e le indicazioni che escono dal mondo delle aziende sono assolutamente rilevanti ma, per l'appunto, bisogna sapere quali sono le sue priorità. Quali sono le infrastrutture che aspettiamo da anni? E, nello specifico, quali interventi chiedono gli industriali su innovazione e formazione e ricerca? Di quante risorse parliamo, e da erogare con quali modalità? Il Pd, come partito di governo nazionale, è interessato a saperlo. E dovrebbe esserlo anche il presidente Fedriga, per le competenze rilevanti di una Regione a Statuto speciale". Lo afferma il responsabile Economia del Pd Fvg Renzo Liva, commentando la richiesta della presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, di concentrare le risorse del Recovery Fund "sulle riforme necessarie al nostro Paese e su alcuni grandi obiettivi".

Per l'esponente dem "è tempo per tutti di assumersi le proprie responsabilità, per chi governa il Paese ma anche per la Giunta Fedriga, finora muta se non per contestare. E responsabilità sono attese anche dal mondo industriale di cui si possono condividere i titoli dei capitoli indicati ma di cui occorre poter leggere almeno una bozza di svolgimento".

"Mentre chi governa il Fvg esprimeva pulsioni anti-Ue e di chiusura in una terra vocata all'apertura dell'export - aggiunge Liva - abbiamo operato perché le risorse nazionali stanziate dal Governo fossero adeguate alle esigenze della Regione e perché ingenti risorse europee fossero dispiegate anche a nostro favore. Dunque restiamo attenti e interessati interlocutori delle proposte imprenditoriali".

"Il Pd da mesi, prima ancora del Covid e a maggior ragione dopo, invoca tavoli operativi e coinvolgimento di tutti per il rilancio della nostra regione. Perché - conclude - la giunta Fedriga perde tempo?"