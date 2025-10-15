Economia: Pd, Regione Fvg supporti piccole imprese in crisi credito

“La Regione può intervenire in modo sostanziale a supporto di artigiani e piccole imprese che fanno fatica a chiedere e a ottenere credito. Ci sono strumenti finanziari che arriveranno in Consiglio regionale da qui alla fine dell’anno in cui si possono inserire poste qualificate a sostegno di settori che stanno mostrando segni di affaticamento. L’edilizia in particolare è una cartina di tornasole del benessere di tutto il sistema economico e quando rallenta si porta dietro consumi e servizi. Almeno nel primo impatto, i contributi regionali per l’edilizia agevolata non sembra si stiano rivelando abbastanza efficaci a invertire un ciclo”. Lo dichiara per il Pd del Friuli Venezia Giulia la responsabile Lavoro Valentina Francescon, dopo che Confartigianato Fvg ha segnalato un calo del credito a imprese artigiane e a Pmi, come indicato dal Focus credito Mpi-Rapporto congiunturale.

“Questo dato – aggiunge l’esponente dem – si aggiunge a quanto già reso noto da Confartigianato sul Friuli Venezia Giulia regione tra le peggiori in Italia per possibilità delle micro e piccole imprese di reperire manodopera green”.