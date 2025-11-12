Editori in Villa 2025: Domenica prossima (16/11) all’Antico Foledôr di Manzano 3^ edizione della rassegna

Torna a Manzano “Editori in Villa”, la manifestazione organizzata dall’Associazione Editori del Friuli Venezia Giulia e giunta alla sua terza edizione, che riunirà domenica 16 novembre 2025 gli editori indipendenti della regione per una giornata interamente dedicata al libro e alla cultura.

L’appuntamento si svolgerà all’Antico Foledôr Boschetti Della Torre di via Natisone a Manzano, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Manzano e della Biblioteca comunale “Caterina Percoto”. L’ingresso è libero per tutta la giornata, dalle 10 alle 20 (inaugurazione alle ore 10.30).

Saranno presenti dodici case editrici del territorio – Aviani & Aviani, Edizioni Segno, Gaspari Editore, Kappa Vu Edizioni, L’Orto della Cultura, Mladika, Qubì Editore, Qudu Libri, Tiglio Edizioni, Vita Activa Nuova APS, White Cocal Press e Založništvo Tržaškega Tiska – con tavoli espositivi e numerose novità che spaziano dalla storia alla narrativa, dalla poesia alla saggistica, dalla fotografia alla cucina, fino alle produzioni in friulano e sloveno.

La giornata proporrà un ricco programma di incontri con autori e autrici, a testimonianza della varietà e vitalità della piccola editoria regionale:

11:15–11:55 La collana Mittelcook, i libri di cucina che vanno oltre il ricettario – con Fabiana Romanutti (Qubì editore)

14:30–15:10 Un sottile filo di luce. Le novelle di Caterina Percoto per il lettore di oggi – con Elisabetta Feruglio (L’Orto della Cultura)

15:15–15:55 Incontro con l’autore – Edi Fabris dialoga con Annalisa Anastasi (Aviani & Aviani)

16:00–16:40 Quanto costa il tempo di Catrin Simeth, con Martina Fullone (Vita Activa Nuova)

16:45–17:25 RIP – Ridi in pace. Le comiche avventure e disavventure di un becchino – con Davide Destradi e Diego Manna (White Cocal Press)

17:30–18:10 Boschi senza confini – con Umberto Sarcinelli e il fotografo Lucio Tolar (Tiglio Edizioni)

18:15–19:35 Porzûs 1945. Prove di Gladio sul confine orientale – L’ultima inchiesta – con Alessandra Kersevan e lo storico Marco Puppini (Kappa Vu Edizioni).

“Editori in Villa” conferma la vocazione dell’Associazione Editori del Friuli Venezia Giulia nel promuovere un modello di editoria indipendente, radicata nel territorio ma aperta al dialogo con il mondo. Un comparto che continua a distinguersi per qualità, pluralismo e cura editoriale, mantenendo vivo il rapporto diretto tra autori, editori e lettori.

Durante la giornata sarà inoltre possibile degustare i vini della Cantina Ca’ Lovisotto e un caffè pomeridiano in compagnia degli editori.