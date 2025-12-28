Editoria: Moretti (Pd), testate online ignorate dal cdx

Una apprezzabile iniziativa in favore della stampa online è da registrare da parte del centrosinistra Fvg, un tentativo che però non solo non è stato accolto dal centrodestra ma che anche vedesse futura luce per molti sarà tardivo. Si legge in una nota diffusa dal Partito democratico: Accanto alle testate giornalistiche considerate tradizionali, come come carta stampata e tv, anche quelle online, nate e cresciute in questi anni in maniera importante, meritano attenzione da parte delle istituzioni. In una realtà, quella dell’informazione, profondamente mutata negli anni, nella quale le testate online locali rappresentano una presenza di cui tenere conto, la Regione Fvg non può pensare di fare finta che questo mondo non esista». Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti dopo che la maggioranza ha respinto la proposta di istituire una nuova linea di finanziamento dedicata alle testate online locali ed un aumento del capitolo destinato alle emittenti non finanziate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. «Si tratta di un’occasione persa perché così come, giustamente, Regione e Stato finanziano, secondo le competenze di legge, giornali, radio e tv commerciali e comunitarie, allo stesso modo troviamo giusto che si tenga conto anche della presenza sul territorio di testate online che svolgono una funzione pubblica di informazione, anche rispetto a quanto accade nelle istituzioni».

La Regione Lombardia, ricorda ancora Moretti, «ha da anni una norma in tal senso, secondo un preciso regolamento attuativo. Una norma del genere anche nel FVG, che riguarda le testate avente sede legale e operativa in regione, avrebbe rappresentato un segnale anche verso una maggiore libertà e autonomia della stampa, con la quale si toglierebbe la sopravvivenza ordinaria di tali testate al solo finanziamento di singoli soggetti, siano essi istituzionali, politici o economici. Pur avendo ignorato la questione, il tema però esiste, motivo per cui nei prossimi mesi riproporremo la norma bocciata nella recente legge di Stabilità».