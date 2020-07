Edoardo De Angelis in concerto; Anteprima del Festival Frattempi al Museo Carnico di Tolmezzo

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Venerdì 24 luglio alle ore 18.00 presso il Museo Carnico delle Arti Popolari di Tolmezzo prenderà avvio il Festival “Frattempi, arte e artigianato nella valle del Tempo” con il concerto di Edoardo De Angelis intitolato “il Tempo sconosciuto”.

Frattempi è un festival promosso dall’Associazione Culturale CulturArti in collaborazione con il Comune di Prato Carnico, assieme ad altri partner (Associazione Culturale Folkgiornale, Musica del Sud, Pro Val Pesarina e Fondazione “Michele Gortani”), ed è finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione Friuli.

Il Festival intende promuovere l'incontro tra il mondo produttivo, l’artigianato di qualità e la creatività. Frattempi privilegerà le eccellenze del territorio che producono strumenti musicali e orologi. La sede principale degli eventi sarà la Val Pesarina, la “Valle del Tempo”. Oltre a Prato Carnico, verranno coinvolti diversi altri comuni regionali: Palmanova, Paularo, Spilimbergo (grazie alla collaborazione con Folkest), Tolmezzo e Udine. Alcuni eventi saranno realizzati all'interno delle botteghe artigiane e preceduti da una visita guidata che permetterà al pubblico di immergersi nella “cultura del fare”, scoprendo la storia e lo sviluppo nel tempo di alcune realtà produttive d'eccellenza del territorio.

Il Direttore Artistico della rassegna è Edoardo De Angelis, uno dei nomi più noti della canzone d'autore italiana. Il Festival vedrà la partecipazione di nomi illustri del panorama artistico regionale, nazionale e internazionale: dall’attore Enzo Decaro con l'ensemble Mikrokosmos, al cantautore Piero Sidoti con il giornalista Massimo Cotto e poi ancora il cantautore siciliano Francesco Giunta accompagnato alla chitarra da Giuseppe Greco, la chitarrista Paola Selva e l'attrice Aida Talliente, l'illustratrice Cat Zazà, la fotografa carnica Ulderica Da Pozzo e il giovane regista friulano Stefano Giacomuzzi.

Frattempi terminerà a giugno 2021 con un evento speciale: il clavicembalista francese Jean Rondeau chiuderà la rassegna suonando i clavicembali costruiti nel laboratorio dei Fratelli Leita a Prato Carnico.

«Quando ho accettato la direzione artistica di Frattempi, poco o nulla conoscevo della Val Pesarina; seguendo l’istinto ho dato il giusto credito a persone che mi ispiravano positivamente.

Quando, successivamente, ho concesso il mio tempo a questo impegno, visitando i luoghi, respirando le atmosfere, incontrando la gente, il cuore è rimasto così fortemente suggestionato, che il suo battere ha assunto il tempo magico, essenziale, che coinvolge, credo, ogni persona che porti nella Valle occhi per guardare, e sentimenti pronti a partecipare. Nella Valle del Tempo il tempo si è fermato; là si è originato un tempo “speciale”, un tempo fuori dal tempo. In tal modo abbiamo collaborato per individuare nel mondo dell’arte, della musica, del teatro, delle immagini, della parola, quegli eventi che potessero mettere a confronto il loro “tempo” con quello della Valle. La speranza che muove questa direzione artistica, carissima al mio cuore, è che, attraverso questi eventi, gli artisti ospiti, il pubblico, ogni persona che sarà raggiunta dalla comunicazione, possano conoscere questa straordinaria Valle, e vogliano abbandonarsi ad ascoltare i loro cuori che si adattano lentamente al fluire del ritmo costante che solamente là, nella Val Pesarina, è il tempo ufficiale della vita.»

(Edoardo De Angelis – Direttore Artistico di Frattempi)

«Il Tempo dell'Uomo è costellato da straordinarie invenzioni, mosse dalla creatività e da intuizioni geniali. La Val Pesarina ha sempre esercitato su di me un fascino profondo, non solo per la bellezza dei luoghi ma anche per il suo stretto legame con il Tempo. Negli anni '50 del secolo scorso, in questa Valle, Remigio e Fermo Solari hanno completamente rivoluzionato il nostro modo di leggere il tempo: dall'osservazione delle lancette siamo passati a quella delle cifre. Il Festival Frattempi vuole rilanciare questo spirito di creatività, creando una sinergia tra le realtà produttive d'eccellenza del territorio e gli artisti. Gli artisti coinvolti ci riveleranno i segreti del Tempo, proponendo progetti originali sviluppati su due tematiche principali: la percezione del tempo e l'attesa. Gli artigiani ci sveleranno come impiegano il proprio Tempo, creando strumenti musicali e orologi che sono delle vere e proprie opere d'arte.»

(Roswitha Del Fabbro – Presidente di A.C.CulturArti)

«Frattempi è un festival in cui crediamo molto che affronta il tema del tempo come mezzo per valorizzare la nostra bellissima Valle, la Val Pesarina nota come “Valle del Tempo”. Un modo diverso e innovativo di presentare e far conoscere gli aspetti storico-culturali, paesaggistici e le realtà artigianali di qualità presenti sul territorio. Un connubio tra arte, artigianato e creatività che farà apprezzare ancora di più ai visitatori le peculiarità che caratterizzando la nostra vallata e la Carnia in genere. Un ringraziamento va alla Regione FVG e alla Fondazione Friuli per il sostegno economico che ha permesso di realizzare questa importante iniziativa.”

(Gino Capellari - Assessore alla Cultura del Comune di Prato Carnico)