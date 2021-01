Effetto Covid sulle assunzioni da gennaio a settembre 2020: -33,1% in Fvg. Le assunzioni sono diminuite di un terzo

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Nei primi nove mesi del 2020 il numero di nuovi rapporti di lavoro dipendente attivati in regione nel settore privato (esclusa l’agricoltura) è diminuito di un terzo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (-33,1%, quasi 37.500 in meno). Lo comunica il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha elaborato dati Inps. Questa pesante contrazione è ovviamente l’effetto dell’emergenza legata alla pandemia Covid-19 e delle conseguenti restrizioni (come l’obbligo di chiusura delle attività non essenziali), nonché della più generale caduta della produzione e dei consumi. La flessione ha riguardato tutte le tipologie contrattuali ed è stata più marcata per i rapporti che prevedono un termine, in particolare per le assunzioni in somministrazione (-44,7%).

Aprile è stato il mese più critico

Il trimestre marzo-maggio, come era prevedibile, ha registrato un vero e proprio crollo dei flussi di assunzione rispetto allo stesso periodo del 2019 (complessivamente -62,1%); il mese di aprile è stato quello più critico, con un numero di ingressi nel mercato del lavoro diminuito di oltre l’80% rispetto allo stesso periodo del 2019 (-81,7%). In particolare, le assunzioni stagionali ad aprile si sono quasi azzerate (-97,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente); anche i contratti di lavoro intermittente, connessi in prevalenza al settore turistico, hanno evidenziato una forte battuta d’arresto (-83,7%). Il ricorso al lavoro intermittente, che riguarda prevalentemente i giovani e le donne, era al contrario aumentato negli ultimi anni, in particolare dopo la soppressione dei voucher nel 2017. Si tratta di una tipologia contrattuale mediante la quale una persona si mette a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgerla in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. Le assunzioni a tempo determinato e in somministrazione, invece, erano già in diminuzione da tempo, dopo l’espansione del biennio 2016-2017. Il cosiddetto Decreto Dignità, approvato nella seconda parte del 2018, introducendo diverse restrizioni ne aveva in effetti interrotto la crescita.

In calo anche le cessazioni dei rapporti di lavoro

Sempre nel periodo gennaio-settembre 2020 sono diminuite le interruzioni dei rapporti di lavoro (-20,3% rispetto agli stessi mesi del 2019), soprattutto quelle relative ai contratti in somministrazione (-27,1%). Per quanto concerne le motivazioni delle cessazioni, la flessione maggiore ha riguardato quelle di natura economica (-42,6%), anche per effetto del blocco dei licenziamenti introdotto dal Governo con il Decreto del 17 marzo “Cura Italia” e successivamente prorogato. I licenziamenti di natura economica comprendono quelli avvenuti per giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo, per esodo incentivato, cambio appalto o interruzione di rapporti di lavoro nel settore edile per completamento dell’attività e chiusura di cantiere. Nei primi nove mesi del 2020 è sensibilmente diminuito anche il numero di variazioni contrattuali (-27,9%); principalmente si tratta di passaggi da tempo determinato a indeterminato. Anche in questo caso si è interrotto un trend in atto dal 2018, che aveva portato ad un consistente numero di stabilizzazioni di rapporti di lavoro. Non bisogna infatti dimenticare che la forte espansione delle assunzioni a termine nel biennio 2016-2017 ha successivamente determinato un fisiologico incremento delle stabilizzazioni a tempo indeterminato, ulteriormente favorito dal Decreto Dignità.

Nel 2020 rimane stabile il livello dell’occupazione

Oltre al blocco dei licenziamenti anche il massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali ha contribuito a limitare la perdita di posti di lavoro. Da gennaio a novembre 2020 (ultimi dati al momento disponibili), infatti, sono state autorizzate 66,2 milioni di ore di cassa integrazione guadagni, a cui si devono sommare 23,4 milioni di ore dei fondi di integrazione salariale (esclusi quelli gestiti da enti bilaterali), valori mai raggiunti in precedenza. Come risultato l’occupazione nei primi nove mesi del 2020, in base alle stime elaborate dall’Istat, si è mantenuta in media pari allo stesso valore registrato nell’anno precedente (circa 511.000 unità).

Tab. 1 - Nuovi rapporti di lavoro attivati in FVG, gennaio-settembre 2019-2020

gen-set 2019 gen-set 2020 var. ass. var. % A termine 43.958 29.522 -14.436 -32,8 A tempo indeterminato 16.391 12.159 -4.232 -25,8 In somministrazione 23.126 12.796 -10.330 -44,7 Contratto intermittente 11.357 8.276 -3.081 -27,1 Apprendistato 5.598 3.888 -1.710 -30,5 Stagionali 12.697 9.064 -3.633 -28,6 TOTALE 113.127 75.705 -37.422 -33,1

Fonte: elab. IRES FVG su dati Inps. Settore privato esclusa l’agricoltura

Tab. 2 - Nuovi rapporti di lavoro attivati in FVG, dati mensili gennaio-settembre 2019-2020

2019 2020 var. ass. var. % Gennaio 13.180 11.136 -2.044 -15,5 Febbraio 10.031 9.068 -963 -9,6 Marzo 11.663 6.191 -5.472 -46,9 Aprile 14.222 2.607 -11.615 -81,7 Maggio 13.856 6.281 -7.575 -54,7 Giugno 15.765 11.091 -4.674 -29,6 Luglio 13.557 12.102 -1.455 -10,7 Agosto 8.450 7.055 -1.395 -16,5 Settembre 12.403 10.174 -2.229 -18,0 TOTALE 113.127 75.705 -37.422 -33,1

Fonte: elab. IRES FVG su dati Inps. Settore privato esclusa l’agricoltura

Fig. 1 – Numero mensile di assunzioni, FVG gennaio-settembre 2019-2020

Fonte: elab. IRES FVG su dati Inps. Settore privato esclusa l’agricoltura

Tab. 3 – Cessazioni di rapporti di lavoro in FVG per tipologia contrattuale, gennaio-settembre 2019-2020

gen-set 2019 gen-set 2020 var. ass. var. % A termine 32.717 26.422 -6.295 -19,2 A tempo indeterminato 22.713 18.244 -4.469 -19,7 In somministrazione 21.544 15.697 -5.847 -27,1 Contratto intermittente 10.622 9.443 -1.179 -11,1 Stagionali 11.271 9.098 -2.173 -19,3 Apprendistato 3.247 2.460 -787 -24,2 TOTALE 102.114 81.364 -20.750 -20,3

Fonte: elab. IRES FVG su dati Inps. Settore privato esclusa l’agricoltura

Tab. 4 – Cessazioni di rapporti di lavoro in FVG per motivo, gennaio-settembre 2019-2020

gen-set 2019 gen-set 2020 var. ass. var. % Fine contratto 59.288 48.678 -10.610 -17,9 Dimissioni 28.718 22.333 -6.385 -22,2 Licenziamento di natura economica 7.102 4.079 -3.023 -42,6 Licenziamento di natura disciplinare 1.550 1.534 -16 -1,0 Risoluzione consensuale 451 355 -96 -21,3 Altre motivazioni 5.005 4.385 -620 -12,4 TOTALE 102.114 81.364 -20.750 -20,3

Fonte: elab. IRES FVG su dati Inps. Settore privato esclusa l’agricoltura

Tab. 5 – I flussi del mercato del lavoro in FVG, gennaio-settembre 2019-2020

gen-set 2019 gen-set 2020 var. ass. var. % Nuovi rapporti di lavoro 113.127 75.705 -37.422 -33,1 Variazioni contrattuali 15.782 11.384 -4.398 -27,9 Cessazioni di rapporti di lavoro 102.114 81.364 -20.750 -20,3

Fonte: elab. IRES FVG su dati Inps. Settore privato esclusa l’agricoltura