Effetto Pavan: CarCarlo Pravettoni alias Paolo Hendel si candita sindaco di Udine e si pone a capo del movimento pro-ricchi

Non solo il filmato del consigliere comunale di Udine Carlo Pavan in difesa dei ricchi nel corsso del Consiglio comunale del capoluogo friulano è diventato virale, ma anche ottimo spunto per i comici a livello nazionale. Così è stato Paolo Hendel o meglio l'improbabile caricatura di imprenditore d'assalto CarCarlo Pravettoni a prendere il testimone da Pavan auto-candidandosi sindaco di Udine. Così mentre a molti la suggestione sembra plausibile, altri sostengono che perfino la giunta Pravettoni sarebbe migliore di quella Fontanini. Intanto che si perfezionino programmi e liste, non resta che guardare la gustosa scenetta Facebook by Paolo Hendel