Electrolux – M5s: governo aiuti futuro di Porcia. Auspicabile avvio ‘città della scienza’

Guardiamo con attenzione all’incontrio a Roma del 22 sul futuro della Electrolux per lo stabilimento di Porcia. Ciò che è stato annunciato preoccupa le parti in causa e tutta la ex provincia di Pordenone per le pesanti, possibili, negative ripercussioni. Electrolux è un patrimonio importante per il pordenonese e tutta la regione. Il futuro è pieno di ombre ed incertezze e Trieste e Roma devono mettere in campo tutte le forze e le idee necessarie per affrontare il futuro e la sfida che si impone. Porcia deve restare il punto di forza del gruppo Electrolux che auspichiamo potenzi il proprio Centro ricerche e sviluppo, disegnando una possibile “Città della Scienza” che potrebbe essere messa a disposizione anche di altre realtà industriali e di ricerca in stretta collaborazione con le Università e le scuole di specializzazione della regione. Così il coordinatore provinciale del M5S Mauro Capozzella alla vigilia dell’incontro romano sulla vertenza Electrolux