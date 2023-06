Electrolux: Tomasello (Pd), Fedriga difenda Porcia. “Bene per Susegana ma Porcia non è di serie B”

“E’ in queste circostanze che un vero presidente di Regione deve far sentire la sua voce, non solo quando si tratta di venire a visitare aziende floride. L’Elecrolux di Porcia è a rischio, si prospetta un trattamento differenziato tra lo stabilimento in Veneto e quello in Friuli Venezia Giulia. Per la sede trevigiana si annunciano investimenti per 110 milioni e si discute della realizzazione di una terza linea di produzione, mentre qui calano i volumi e anche giugno sarà di passione con poche ore e cassa integrazione. E dunque Fedriga si muova, usi il suo ruolo istituzionale a Roma e direttamente con la proprietà, difenda questa nostra fondamentale realtà produttiva. Bene per Susegana ma Porcia non è di serie B”. Il segretario del Pd provinciale del Pordenonese Fausto Tomasello interviene sulla crisi della Electrolux di Porcia, dopo le assemblee in fabbrica all’indomani dell’incontro del coordinamento nazionale in cui sono stati prospettati ulteriori provvedimenti di diminuzione temporanea della produzione.